OPREZ, HRVATSKI SUSJEDI UVELI DRAKONSKE KAZNE: Za prekoračenje brzine mogu vas ‘opaliti’ po džepu čak 500 eura

U Bosni i Hercegovini od srijede je na snazi izmijenjeni zakon o sigurnosti u prometu kojim su predviđene drakonske novčane kazne za prekršitelje pa se one sada mogu izreći u iznosu do tisuću konvertibilnih maraka (500 eura).

Kazna takve visine previđena je za vozače koji dopuštenu brzinu prekorače za više od 30 kilometara na sat, a ista sankcija predviđena je i za ove koji vozilima ubuduće budu upravljali u pijanom stanju.

Policajcima je ipak ostavljena diskrecijska mogućnost da sami procijene koliko će prekršitelji izdvojiti novca za državni proračun, jer ih dobrohotni prometnici mogu kazniti i s, primjerice, 400 KM, odnosno oko 200 eura.



Onima koji budu imali više od 1,5 promila alkohol u krvi slijedi i obvezna mjera zadržavanja u policijskoj postaji do otrežnjenja, a procjena je kako je za to potrebno najviše do 12 sati, koliko je maksimalno trajanje takvog pritvora.

Najoštrije sankcije u pravilu su predviđene za višestruke prekršitelje i sve one za koje policija procijeni da se bezobzirno ponašaju u prometu.

Prvi put sankcioniraju se i oni vozači koji bespotrebno stvaraju buku, primjerice namjernim škripanjem guma, a takve će ovo zadovoljstvo ubuduće stajati između 50 i 250 KM (25 do 125 eura).

Povećane su i kazne za one koji pri vožnji koriste mobitele, pješacima je tijekom kretanja po prometnicama zabranjeno držati slušalice u uhu, a zakon je sankcije previdio i za bicikliste koji se ne pridržavaju propisa.

Nametanje novih zakonskih rješenja i oštrijih sankcija pokušaj je vlasti da smanji broj prometnih nesreća i smrtnih slučajeva u zemlji koja ima jednu od najgorih cestovnih mreža u Europi i gdje ljudi svakodnevno riskiraju život vozeći se loše održavanim i nepreglednim prometnicama, na kojima nisu rijetka ograničenja brzine na svega 30 do 40 kilometara na sat.

“Očekujemo kako ćemo primjenom ovih zakonskih odredbi prometnu kulturu podići na višu razinu te kako će se broj prekršaja, a samim tim i broj stradalih u prometnim nezgodama, značajno smanjiti kako bismo bili na razini prosjeka zemalja Europske unije”, kazao je lokalnim medijima, povodom stupanja na snagu novog zakona, pomoćnik ministra prometa i komunikacija BiH Zoran Andrić.

Prema statističkim pokazateljima kojima raspolaže javno poduzeće Ceste Federacije BiH, na cestama diljem BiH godišnje pogine oko 380 osoba, dok 11 tisuća bude ozlijeđeno.

Stopa smrtnosti u prometu u BiH je oko 10,3 poginulih na 100 tisuća građana, što je oko tri puta više nego u zemljama zapadne Europe.