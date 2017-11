U STRAŠNIM SU PROBLEMIMA: Netko je nacrtao divovski penis na ledu, službenici ne znaju što bi

Netko je ovoga vikenda nacrtao divovski penis na površili zaleđenog jezera u parku u švedskom gradu Gothenbergu, a više je ljudi zatražilo od gradskih vlasti da uklone taj uvredljiv prizor.

Ali problem je u tome što led izgleda nije dovoljo čvrst da izdrži težinu odrasle osobe, pa osoblje parka ne može izaći na teren kako bi izbrisalo nepoćudno djelo, koje je nacrtano na snijegu koji je pao po ledu.

DOBRO SE SNAŠLI: Ryanair je imao sjajan izgovor zašto su radnici nacrtali penis na stajanci

“Zaključili su kako led ne bi izdržao. Zbog toga se nisu usudili izaći te će zato crtež ostati sve dok se led ne otopi”, izjavio je Darko Brankovic, direktor gradske Uprave za parkove i okoliš, dodavši kako može razumijeti i one kojima je to uvredljivo kao i one kojima je sve to smiješno. Problem je jedino u tome što se ovo događa u Skandinaviji, tako da će led vjerojatno ostati sve do proljeća.



Åke Lindgren (79), koji živi s druge strane ulice, pozorno prati probleme koje osoblje parka ima divovskim penisom, slika fotografije dotične ‘umjetnine’ i sve komentira u medijima.

“Objasnio sam tu priču već puno, puno puta. ali je smiješna! Penis je još uvijek tamo, još ga vidim. Ali malo je opasno doći do tamo”, objanio je Lindgren.

Gradonačelnici Gothenberga Anneli Hulthén s druge strane, tako što uopće ne smeta. “Ne mogu ovo komentirati ni na koji način koji bi imao smisla. Ili, rečeno običnim jezikom, koga briga.”