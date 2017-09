VELIKO ISTRAŽIVANJE: Zašto su Nijemci najsretniji, a Talijani najnesretniji u Europskoj uniji?

Studija Zaklade Bertelsmann objašnjava zašto su Nijemci među najsretnijima u Europi. Zadovoljni su stanjem u svojoj zemlji, ali imaju problem s Europskom unijom.

Nijemci uglavnom optimistično gledaju na svoju budućnost. Gotovo 60 posto ih smatra da njihova zemlja ide u dobrom smjeru, a 63 posto ih je zadovoljno načinom na koji funkcionira demokracija u Njemačkoj. Čak 77 posto ih smatra da je gospodarska situacija u posljednje dvije godine ili ostala ista ili se čak poboljšala.

Najnovija studija “eupinions” Zaklade Bertelsmann pokazuje da Nijemci vrlo pozitivno doživljavaju stanje u Njemačkoj. Autorice studije Isabell Hoffmann i Catherine de Vries nisu pitale samo Nijemce nego više od 10.000 ljudi u svih 28 članica Europske unije. Rezultat je da su Nijemci zadovoljniji nego drugi Europljani. Ali, samo stanjem u Njemačkoj, a ne stanjem u Europskoj uniji.



‘U Njemačkoj sve ide super, ali u Europskoj uniji stvari idu loše’

Tako je 72 posto Nijemaca nezadovoljno smjerom kojim ide EU, piše Deutsche Welle.

“U Njemačkoj postoji ta čudna percepcija: u Njemačkoj sve ide super, ali u Europskoj uniji stvari idu loše”, kaže Isabell Hoffmann, voditeljica studije.

Marcel Fratzscher, predsjednik Njemačkog instituta za gospodarska istraživanja, u tom kontekstu vidi jedan ohrabrujući znak.

“Zadovoljstvo osobnom ekonomskom situacijom u suprotnosti je s nezadovoljstvom Nijemaca zbog nedovoljne socijalne pravde.”

To ukazuje da je Nijemcima važna veća solidarnost i zajedništvo društva. Opasno je to što su ljudi zadovoljniji stanjem u vlastitoj zemlji nego razvitkom u Europi, kaže Fratzscher. Kritika Europe je rezultat jačanja nacionalizma, kaže on i dodaje:

“Brojni nacionalni političari, i u Njemačkoj, zloupotrebljavaju Europu i euro kao žrtvenog jarca za vlastite pogreške.”

Za razliku od raspoloženja u Njemačkoj, u Italiji je sve samo ne optimistično. Prema ovoj studiji, samo 13 posto Talijana je zadovoljno stanjem u svojoj zemlji.

U usporedbi s drugim Europljanima oni su najnesretniji. To je razumljivo ako se ima na umu činjenica da je više od polovice ispitanika navelo da se njihova osobna gospodarska situacija pogoršala.

Samo sedam posto Nijemaca kaže da su desno

I kod pitanja kako su Europljani zadovoljni smjerom kojim ide EU, najnezadovoljniji su bili Talijani. Može se uočiti određena tendencija, kaže Hoffmann.

“Ako vlastita zemlja dobije lošu ocjenu, onda lošu ocjenu dobije i EU”, kaže Hoffm.

Ljudi slabo razlikuju razinu EU-a i nacionalne politike.

U usporedbi s ostalim članicama Europske unije Njemačka se ističe u još nečemu: 80 posto Nijemaca za sebe kaže da pripadaju političkoj sredini, 44 posto kažu da pripadaju lijevom centru, samo sedam posto kaže da su desno. A na razini cijele Europske unije se pokazuje da se oni koji su nezadovoljni politički orijentiraju prema desno.