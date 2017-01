U BiH STRAHUJU OD ‘DOGAĐANJA NARODA’: ‘Rata neće biti, ali se stalno pripremaju kojekakve prosvjedne igre’

Hrvatski član BiH Predsjedništva Dragan Čović rekao je u intervju za bosanskohercegovačke novine kako vjeruje da neće doći do novoga rata u BiH i regiji dodajući da o tome ipak odlučuju velike sile.

“Bio sam siguran da neće biti rata ni kada se prethodni dogodio. Danas sam puno sigurniji da ga neće biti, no ipak treba reći da o tome ne odlučujemo mi, nego velike sile. A hoće li to dobaciti do nas, nisam siguran da smo im, na sreću, na bilo koji način zanimljivi”, rekao je Dragan Čović za subotnje izdanje Večernjeg lista BiH. Dodao je kako je za regiju najvažniji mir oko Srbije i Kosova, a nedavne napetosti između tih dviju država povezao je s izborima u Srbiji.

Nije međutim isključio mogućnost režiranog ‘događanja naroda’ u BiH na proljeće kakvo je bilo 2014. godine. “Za sada ne vidim te ratne razmjere, ali da se nešto slično može organizirati, u to sam uvjeren. Pripremaju se kojekakve prosvjedne igre ili, kako neki vole reći, “događanja naroda” od skoro istih aktera koji su to činili prije tri godine”, dodao je predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora koji okuplja najvažnije hrvatske stranke u toj zemlji.

Pitanje procesuiranja branitelja

Čović je zadovoljan odnosom premijera Andreja Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović prema BiH i položaju Hrvata kazavši kako su jako upućeni u zbivanja u toj zemlji neovisno je li u pitanju gospodarska, politička, sigurnosna situacija ili položaj hrvatskog naroda. Najavio je više susreta koji bi trebali ojačati odnose RH i BiH.

Čović je najavio inicijativu za sklapanje sporazuma s Hrvatskom i Srbijom kako bi se riješilo pitanje procesuiranja branitelja, napose u BiH gdje se govori o tisućama optuženih osoba.

“Naš je strateški cilj pokušati postići sporazume između BiH, Srbije i Hrvatske kako bi se riješilo pitanje procesuiranja branitelja i kako ne bi još 20 godina svi, a osobito branitelji, živjeli u agoniji od progona”, rekao je Čović i ocijenio kako se pred bosanskohercegovačkim pravosuđem selektivno vode procesi protiv Hrvata.

Spasonosno rješenje za državu

Upitan što za njega znači federalizacija BiH koja se ponovno spominje u prijedlogu rezolucije Europskog parlamenta, Čović je rekao kako se radi o spasonosnom rješenju za državu zastalu u krizama i problemima.

“Federalizacija znači sačuvati BiH, osigurati joj europski put s racionalnijim ustrojem nego što ga imamo danas. Od sadašnja dva entiteta, Distrikta Brčko i deset županija trebamo stvoriti puno racionalniji ustroj BiH. Za naš europski put i NATO od ključnog je značaja imati prohodnost za donošenje važnih odluka. U tome smislu imamo pripremljen prijedlog o četiri federalne jedinice”, pojasnio je Čović.

On smatra kako bi se federalizacijom BiH pomoglo ostvarenju pune jednakopravnosti sva tri naroda, uključujući i najmalobrojniji hrvatski.