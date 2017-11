U BEOGRADU IZBILA EPIDEMIJA OSPICA, ALI PROTIVNICI CIJEPLJENJA NE ODUSTAJU: ‘Od toga se umire!’

Gradski zavod za javno zdravlje Beograda prijavio je epidemiju ospica nakon što su laboratorijski potvrđene morbile kod petero osoba među kojima i djeca i odrasli.

Oboljela djeca od ove izuzetno zarazne virusne bolesti zbrinuta su u Institutu za zdravstvenu zaštitu “Dr Vukan Čupić”, dok su i odrasli zbrinuti u Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, navodi Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, piše B92.

Dodaje se kako su odrasli koji su oboljeli od virusa ospica necijepljeni, odnosno da je status cijepljenja kod istih nepoznat. Kod jedne od oboljelih osoba dijagnosticirana je upala pluća, što predstavlja jednu od težih komplikacija kod oboljenja od ospica.

Na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije zbrinuta su četiri pacijenta s komplikacijama ospica, od kojih je troje u stabilnom stanju, dok se jedna pacijentica nalazi na odjelu intenzivne njege te je spojena na respiratorni aparat zbog otežanog disanja. Pacijentica je u srijedu u Beograd stigla iz Kosovske Mitrovice nakon što joj je dijagnosticirana ova virusna bolest te upala pluća s obje strane.

Prema pisanjima srpskih medija, navodno je riječ o medicinskoj sestri koja se brinula o zaraženim pacijentima u Kosovskoj Mitrovici.

Ostalih troje pacijenata je iz Beograda. Oni su u stabilnom stanju.

Od početka listopada na teritoriju Srbije zabilježeno je 65 slučajeva malih ospica od kojih je petero imalo i upalu pluća.

Tribina o ospicama i cijepljenu koja je prije nekoliko dana održana u Beogradu je više puta bila rekinuta. Iz publike su se javili protivnici obaveznog cijepljenja djece koji su prekidali raspravu.

Oni su tvrdili da “ospice nisu virus”, da se “od cjepiva umire” te da “cjepiva ne provjerava nitko i da ona izazivaju autizam kod djece”.

Što su ospice i kako se bolest razvija?

Glavni simptomi ospica su vrućica, kašalj, konjuktivitis te pjegice i osip na sluznici. Nakon inkubacije od 7 do 14 dana pojavljuje se vrućica, kašalj i konjuktivitis. Pjege se pojavljuju nakon 2 do 4 dana. Te pjege nazivaju se koplikove pjege, a izgledaju kao zrnca bijelog pijeska koje su okružene crvenom aureolom. Također se pojavljuje i grlobolja.

Osip se pojavljuje 3 do 5 dana nakon prvih simptoma, odnosno 1 do 2 dana nakon pojave koplikovih pjega. Prvo se počinje pojavljivati ispred i ispod ušiju te na vratu. Nakon jednog do dva dana počne se širiti na trup i ruke, dok na licu počinje blijediti.

Nakon nekolikodana od njihove pojave javlja se pravi osip na koži cijelog tijela. On najprije zahvaća lice, predio iza uha, a potom trup, ruke i na kraju noge. To je takozvana treća faza.Težina bolesti povezana je s proširenošću osipa; što je osip jači, teži je i tijek bolesti. Običnosimptomi, kašalj i umor, nestaju nakon nekoliko dana, temperatura se snizuje, a ospice blijede. Kašalj ponekad zna potrajati. U četvrtoj fazi ospice nestaju redom kojim su nastajale, a bakreno-smeđa mrlje koje ostaju za njima na koži se ljušte.

U većini razvijenih zemalja djeca se cijepe protiv ospica. Prvu dozu trebaju dobiti u dobi od 12 do 15 mjeseci, no pri pojavi epidemije ospica djeca se mogu cijepiti i u dobi od šest mjeseci. Cijepljenje pruža dugotrajnu imunost pa se na primjer pojava ospica u SAD–u smanjila za 99%.

Nakon cijepljenja može se pojaviti blaga infekcija koja nije zarazna.