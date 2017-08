TURISTI IZ SRBIJE USRED UŽASA U BARCELONI: ‘Projurio je pored mene. Čuli su se krici. Vidio sam izmasakriranu ženu…’

Svjedoci terorističkog napada u Barceloni, u kojem je prema posljednjim službenim podacima poginulo 13 ljudi dok je 50 ozlijeđeno, opisali su stravične prizore s Las Ramblasa.

Među njima i Tom Markwell iz New Orleansa koji je stizao na mjesto događaja u trenutku nakon kada se kombi zaletio u ljude na šetnici. “Čuo sam ljude kako vrište. Vidio sam kombi. Bio je razbijen s prednje strane. Krivudao je lijevo i desno pokušavajući što je prij emoguće udariti ljude. Naokolo su ležali ljudi”, ispričao je za BBC.

TERORISTIČKI NAPAD U BARCELONI: Kombi se zaletio u skupinu pješaka u poznatoj turističkoj ulici, najmanje 13 poginulih, osumnjičenik ubijen

Aamer Anwar je s turistima šetao ulicom. “Odjednom, čuo sam veliku buku i svi su na ulici počeli trčati. Vidio sam ženu koja je stajala odmah uz mene kako vrišti zbog svoje djece… Policija je bila vrlo, vrlo brzo ondje, s oružjem u rukama, svugdje. Vikali su na ljude da se potisnu natrag”, opisao je za Sky News.



Kevin Kwast koji je na odnoru u Barceloni sa svojom obitelji opisao je kako su jeli u jednom restoranu u trgovačkom centru kada su čuli snažan tresak. “Stotine ljudi počelo je stampedo kroz trgovački centar, i mi smo trčali s njima prema ulici gdje smo vidjeli žrtve kako leže na zemlji. Policija nas je potom potisnula u jednu mjenjačnicu gdje smo proveli sat vremena”, opisao je Kevin.

Ethan Spibey je ispričao kako su svi vrištali i trčali, a da su u toj gužvi srušili i jedno malo dijete koje su o i njegov partner podigli. On i još neki potom su odvedeni u utočište jedne crkve.

Također je kazao kako su brojni ljudi bili neko vrijeme zatočeni po dućanima da bi im policija potom rekla da odu kući ili u hotele.

SLIKE UŽASA U BARCELONI: Mrtvi i ozlijeđeni ljudi na pločnicima, pozivi u pomoć i panika na ulici

Turisti iz Srbije svjedočili napadu

U trenucima napada na spornoj šetnici našli su se i turisti iz Srbije te su užasu svjedočili vlastitim očima.

“Vodio sam našu grupu u obilazak Barselone, a kada se tura završila, rastali smo se kod tržnice i svatko je nastavio svojim putem. Ja sam otišao u centralnu ulicu La Rambla, ali nisam odmakao daleko, kada je u šetalište uletio bijeli kamion i počeo voziti lijevo desno. Projurio je na samo dva metra od mene! Ljudi su počeli padati na sve strane, a u meni je zaprepaštenost zamijenio užas. Video sam jednu ženu – izmasakrirana je pod kotačima, siguran sam da je mrtva”, priča Stanko Lekić, vodič novosadske agencije, koji je nakon što su kad odveli u jedno utočište kontaktirao sa svim svojim putnicima te je doznao kako su svi u redu.

Među njima je, piše Blic, bio i profesor Rade Jandrić kojeg je spasilo to što je hodao pločnikom. “Uletio je u masu i počeo voziti u cik-cak, valjda da bi ubio što više njih. Nemislosrdno je kosio sve pred sobom. Prošao je na samo dva metra od mene, ali spasilo me to što sam hodao trotoarom, a ne sredinom La Ramble”, kazao je profesor.