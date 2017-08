TURIST IZ BIH ZGROŽEN PONAŠANJEM HRVATSKOG CARINIKA: ‘Postavljao mi je bizarna pitanja, ženu koja jedva hoda izveo iz busa’

Banjalučanin M.M. tvrdi kako su on i njegovo društvo doživjeli izuzetno neugodnu situaciju na hrvatskom graničnom prijelazu Strmica.

Svoje je iskustvo objavio na društvenim mrežama, gdje je izazvalo veliku pažnju javnosti, a usput je preporučio svojim sunarodnjacima da izbjegavaju taj granični prijelaz, piše Slobodna Dalmacija.

Putovnica Republike Srbije

M.M. kaže kako je putovao redovnom autobusnom linijom iz Banjaluke prema Hrvatskoj, a na graničnom prijelazu hrvatski ga je carinik izveo iz autobusa.

“Carinik, kad je vidio da imam putovnicu Republike Srbije, nasmijao se i ponovno me pogledao, a zatim me pozvao da izađem vani. Pitao me: ‘Za šta Vam služi ovaj lijek? Zašto vam je ručnik neosušen u torbi?, Koje knjige čitate?’ i pri tome je vadio i otvarao knjige iz mog ruksaka da vidi i ko za inat izvukao baš onu na ćirilici”, ispričao je Banjalučanin novinarima portala Buka i dodao da su hrvatski carinici na ovom prijelazu “vrlo rigorozni i pridržavaju se svakog slova zakona”.



“Prave problem ljudima ako ponesu lijekove, npr. antibiotike, a nemaju recept od doktora na osnovu kojeg je izdan lijek, pa ako ćete ići preko Strmice ponesite svu moguću papirologiju kako biste opravdali to što nosite sa sobom”, upozorio je M.M., dodavši da se nitko ne nada povratku iz Hrvatske bez boravišne prijave, “tada ste sto posto nadrljali”.

“Pri povratku su izveli jednu ženu, koja je jedva hodala, iz autobusa, samo zato što nije imala prijavu boravka. Jedva su ju pustili”, izjavio je M.M.