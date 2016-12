‘NAVALIO SAM NA NJU KAO NA KUJU, ALI NISAM USPIO’: Procurio sramotni Trumpov video, pljušte pozivi da se povuče iz kampanje

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump, suočen s jednom od najvećih kriza u predsjedničkoj utrci, ispričao se danas rano ujutro za vulgarne izjave o ženama koje je izgovorio 2005., a koje su izazvale val kritika članova Republikanske stranke i pozive da se povuče iz kampanje i ustupi mjesto svome potpredsjedničkom kandidatu.

Republikanski kandidat u videu koji je jučer objavio Washington Post vulgarnim rječnikom govori kako je nekažnjeno hvatao žene za međunožje i “lažne grudi”.

GOVOR O KOJEM PRIČA CIJELI SVIJET: Donald Trump je neizravno pozvao na ubojstvo Hillary Clinton

“Govorio sam i čini stvari zbog kojih žalim”, kazao je u televizijskoj isprici za koju se vjeruje da je prva u 16 mjeseci kampanje za Bijelu kuću.



“Svatko tko me pozna zna da te riječi ne odražavaju tko sam. Izgovorio sami ih, bio sam u krivu i ispričavam se”.

Trump je izložen lavini osuda nakon objave videa koji je odjeknuo poput bombe i osigurao njegovoj protivnici Hillary Clinton svježe streljivo protiv njegove mizoginije uoči druge predsjedničke debate u nedjelju u St. Louisu.

‘Bit ću bolji, obećajem’

“Nikad nisam tvrdio da sam besprijekorna osoba, nisam se pretvarao da sam nešto što nisam”, kazao je Trump.

“Obećavam da ću biti bolja osoba.”

No šteta je već počinjena i nekoliko uglednih republikanaca povuklo je svoju potporu Trumpu.

“Ne mogu više u dobroj vjeri poduprijeti tu osobu za predsjednika”, kazao je kongresmen Jason Chaffetz iz Utaha. “To je jedna od najodvratnijih i najuvredljivijih izjava koje možete zamisliti”.

Drugi republikanci među kojima su i kongresmeni Barbara Comstock i Mike Coffman te bivši guverner Utaha Jon Huntsman pozvali su Trumpa da se povuče iz utrke.

Trump je tako utonuo u novi skandal u ključnom trenutku kampanje svega mjesec dana prije predsjedničkih izbora 8. studenoga i Clinton je povećala vodstvo kako na nacionalnoj razini tako i u saveznim državama u kojima je bilo neizvjesno tko će ih osvojiti.

Clinton, koja želi postati prva žena na najvažnijoj dužnosti u SAD-u sigurno će otvoriti to pitanje na sljedećoj debati u nedjelju.

‘Navalio sam na nju kao kuju’

Na trominutnoj snimci vidi se Trump kako govori o glumici koju bi trebao susresti na snimanju sapunice “Days of Our Lives” u kojoj se trebao pojaviti u cameo ulozi.

“Trebam uzeti Tic Tac u slučaju da ju počnem ljubiti”, kaže Trump Billyiju Bushu, tadašnjem voditelju showa “Access Hollywood” posvećenog holivudskim zvijezdama.

“Znate automatski me privlači lijepo. Odmah ih počnem ljubiti. To je poput magneta… Ne čekam a kad se zvijezda to vam je dopušteno, možete sve”.

‘Mučno mi je od onog što sam čuo’

Trump se na snimci hvali i kako je pokušavao imati odnose s udatima ženama. “Navalio sam i nisam uspio. Priznajem”, kaže Trump Bushu opisujući pokušaj snošaja vulgarnim riječima.

“Navalio sam nju kao na kuju ali nisam uspio. Bila je u braku”, kaže Trump. Snimka je nastala nekoliko mjeseci nakon što se vjenčao s trećom suprugom Slovenkom Melanijom.

Predsjednik Zastupničkog doma Kongresa republikanac Paul Ryan kazao je kako mu je “mučno od onoga što je čuo” poručivši da je povukao poziv Trumpu za politički skup u subotu u Wisconsinu.

Hillary Clinton snažno je osudila Trumpovu izjavu nazivajući ju užasnom i poručila da takva osoba ne smije postati predsjednik a Trump je najavio kako će pitanje nevjere Billa Clintona otvoriti na sljedećoj debati.