TRUMPU JE JEMEN PROBNI POLIGON ZA OŠTRIJI PRISTUP AL QAEDI I IRANU: ‘Neće biti dobro, gledao je previše filmova Stevena Seagala’

Jemen postaje probni poligon za odlučniji pristup Donalda Trumpa prema al Qaedi i Iranu, ali njegovi prvi potezi u toj zemlji mogli bi još dublje uvući američku administraciju u taj složeni dvogodišnji rat.

U američkoj vojnoj akciji prošli mjesec ubijeno je nekoliko militanata al Qaede, ali i jedan američki marinac (SEAL) te nekoliko civila, dok je slanje razarača u Crveno more izazvalo bijes jemenskih Houthija, saveznika Irana.

Otkako je Trump preuzeo dužnost 20. siječnja, izvedena su tri napada bespilotnim letjelicama na militante al Qaede i povećana je logistička potpora saudijskoj kampanji protiv Houthija koja je počela za vrijeme prethodne administracije.

Žestok pristup imao bi negativne posljedice

Washington već dugo podržava jemensku vladu u egzilu u borbi protiv Houthija i al Qaede, koji se također međusobno bore. No Trumpov žešći pristup mogao bi imati neželjene posljedice.



“Umjesto da promiču političko rješenje za koje se gotovo svi slažu da je jedini način za rješenje sukoba, čini se da potezi američke administracije samo dodaju ulje na vatru”, ocjenjuje Adam Baron, stručnjak za Jemen pri Europskom centru za vanjske odnose.

Reagirajući na napad SEAL-ova, jedan jemenski plemenski vođa rekao je: “Da su samo bombardirali bilo bi puno lakše i manje riskantno, ali čini se Trump želi reći ‘Ja sam čovjek od akcije’.”

“Čini se da je novi predsjednik gledao puno filmova Stevena Seagala”, dodao je.

Zauzevši glavni grad Sanu, Houthiji su 2015. protjerali međunarodno priznatu vladu i sada kontroliraju većinu naselja u toj uglavnom pustinjskoj i planinskoj zemlji na rubu Arapskog poluotoka.

Novi američki potezi idu u prilog tvrdnjama da je Washington agresor

Šijitski islamistički pokret, koji ne priznaje da dobiva pomoć od Irana, prikazuje Washington kao agresora u tom ratu u kojem je poginulo preko 10.000 ljudi i koji je izazvao raširenu glad i epidemije. Novi američki potezi mogu mu samo ići u prilog.

Nakon što su Houthiji napali saudijsku fregatu na Crvenom moru prošli tjedan, američki dužnosnici kazali su da je razarač USS Cole, isti onaj koji je 2000. u tom području napala al Qaeda ubivši 17 mornara, stigao u obližnji tjesnac Bab al-Mandab kako bi zaštitio međunarodne vodene putove.

Novi američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Flynn optužio je tada Houthije da su jedna od terorističkih skupina koje sponzorira Iran, što su prethodna administracija i čak Saudijska Arabija izbjegavali reći ne bi li oživjeli mirovne pregovore.

Ahmed Hamed, ministar informiranja za prohouthijske vlasti u Sani, odgovorio je da je slanje broda izraelsko-američki plan slabljenja jemenskog otpora i jačanja militantnih skupina.

“Amerika i Izrael žele osnažiti al Qaedu i Islamsku državu u Bab al-Mandabu”, rekao je, odbacivši “PR-ovsku buru o uplitanju Irana.”

I dok je bivši američki državni tajnik John Kerry više puta posjetio Zaljev kako bi pokušao postići dogovor između Houthija i vlade, izostanak Trumpove jasne predanosti tim naporima ne sluti na dobro.

SAD će se zaplesti u močvari

“Iranci bi rado željeli da se Amerikanci zapletu u močvari u Jemenu i nejasne poruke o crvenim linijama – u ovom slučaju za ponašanje Irana – možda neće dobro završiti”, rekao je Baron.

Provladine snage koje podržava Saudijska Arabija bore se protiv snaga odanih Houthijima na bojišnici koja se proteže cijelom zemljom.

U takvu eksplozivnu sredinu uskočili su u noći 29. siječnja američki SEAL-ovci, uplevši se u okršaj u jednom selu na jugu zemlje u kojem je poginulo nekoliko militanata al Qaede. Tijekom dana poginuo je jedan marinac, a poginulo je i oko 30 civila uključujući po jemenskim izvorima žene i djecu, što SAD istražuje.

Al Qaeda tvrdi da je jedan od poginulih, Abdulraoof al-Dhahab, jedan od njezinih “mučenika”, no neki vladini dužnosnici to niječu i tvrde da je bio važan partner lokalnih plemena u borbi protiv Houthija. Neki smatraju da bi to moglo utjecati na pad lokalne potpore borbi protiv Houthija i čak potaknuti pristupanje novih boraca al Qaedi.

“Napad ignorira lokalni politički kontekst, na štetu učinkovite protuterorističke strategije”, smatra April Logley Alley iz Međunarodne krizne skupine. Takve akcije specijalaca mogle bi ići u prilog tvrdnjama al Qaede da se treba “nasilno suprotstaviti američkom ratu protiv muslimana”, upozorava ona.