TRUMPOVI SE OSRAMOTILI KAO NIKAD DOSAD: Nitko nije uspio pravilno glasati na izborima, predsjednik upisao krivi datum rođenja

Zahtjevi za glasanjem u odsutnosti očito su bili pretežak zadatak za obitelj Trump.

Američki predsjednik Donald Trump propisno se osramotio tijekom glasanja za budućeg gradonačelnika New Yorka kad je na zahtjev za glasanje u odsutnosti upisao krivi datum rođenja. Da stvar bude gora, nevažećim su, zbog pogreške, proglašeni i listići Trumpove obitelji – njegove supruge, kćeri i zeta.

Naime, Trump je rođen 14. lipnja 1946. godine, no u prijavnici je naveo da je rođen u srpnju pa mu je zahtjev odbačen, prenosi The Independent. Iako izborna komisija u prvi mah nije primjetila pogrešku prvog čovjeka SAD-a, nju je uočio novinar Daily Newsa. Za razliku od svog supruga, prva dama SAD-a, Melania Trump, svoj je listić ispunila bez pogreške, no kako nije potpisala omotnicu u kojoj se nalazio zahtjev, izborna komisija je i njezin zahtjev odbila.

Zahtjevi za glasanjem u odsutnosti očito su bili pretežak zadatak i za Trumpovu kćer Ivanku te njezinog supruga Jareda Kushnera koji se također nisu proslavili. Naime, Ivanka je svoj listić poslala na sam dan izbora, odnosno jedan dan prekasno, dok njezin suprug svoj glasački listić uopće nije poslao. Trumpov zet i njegov osobni savjetnik inače je, ranije ove godine punio medijske stupce zbog otkrića da je čak osam godina u biračkom popisu New Yorka bio registriran kao žena, no kasnije se ispostavilo kako to ipak nije bila njegova žena.

Inače, na lokalnim izborima u New Yorku drugi četverogodišnji mandat osvojio je demokrat Bill de Blasio, kojeg je Trump više puta kritizirao, a jednom ga je u govoru nazvao “najgorim gradonačelnikom u SAD-u”.