TRUMPOVI ODVJETNICI POKUŠAVAJU ZABRANITI OBJAVU KNJIGE: ‘Kad je Donald pobijedio, Melania je plakala, ali ne suze radosnice’

Nova knjiga o Trumpovima insinuira da je Melania Trump, kad je njen suprug pobjedio na izborima, plakala, ali ne od sreće.

Nakon više od 200 intervjua s ljudima upućenima u situaciju ¸u obitelji Trump, ali i oko nje, američki novinar Michael Wolff izdao je knjigu ‘Fire and Fury: Inside the Trump White House’, u kojoj je opisao niz situacija iz perspektive koju još nismo imali prilike vidjeti.

10 EKSPLOZIVNIH OTKRIĆA IZ NOVE KNJIGE O TRUMPU: ‘Nakon pobjede je bio blijed poput duha, ne zna što radi, a Bijela kuća ga straši’

Pobjeda nije bila u planu

Wolff dodaje kako je njegova kandidatura trebala mnogima poslužiti kao dodatna reklama u javnosti – Melania i Donald postali bi nevjerojatno poznati, a Donald bi postao ‘mučenik pokvarene Hillary’. Njegova kćer Ivanka i zet Jared Kushner postali bi međunarodne zvijezde, a sve bi krenulo nabolje i za Trumpove voditelje kampanje.



No, na čuđenje cijelog svijeta, Amerika je ipak izabrala Trumpa. Prema Wolffeovim riječima, i sam Trump je ostao u šoku kad je doznao vijest. ‘Nedugo nakon 20 sati na izbornu noć, kad je postalo jasno da bi Trump doista mogao pobijediti, Donald mlađi rekao je da mu je otac izgledao poput duha. Melania je bila u suzama, no to nisu bile suze radosnice. U nešto manje od sat vremena, Trumpovo je raspoloženje iz nevjerice prešlo u užasnutost’, pisao je Wolff.

Promptan demantij

Stephanie Grisham, šefica odnosa s javnošću Prve dame SAD-a odmah se primila posla ne bi li demantirala ove navode. ‘Ova knjiga će se, očito, prodavati na odjelu jeftine fikcije. Gospođa Trump je podržavala suprugovu odluku da uđe u izbornu utrku te ga, dapače, poticala da napravi taj korak. Bila je uvjerena da će pobijediti i vrlo sretna kad se to i ostvarilo’, rekla je Grisham.

PR-ovka Bijele kuće, Sarah Huckabee Sanders, poručila je kako je knjiga prepuna ‘lažnih iskaza pojedinaca koji nemaju ni pristup ni utjecaj na Bijelu kuću’. ‘Sudjelovanje u pisanju ove knjige, koja se može nazvati tabloidnom fikcijom, pokazuje njihove tužne pokušaje da budu relevantni’, rekla je Huckabee Sanders.

Ne spavaju zajedno

Inače, Melania Trump odgađala je preseljenje u Washington sve do ljeta prošle godine kad je njihov sin završio tu školsku godinu, a i otkako je cijela obitelj u Bijeloj kući, Melania se tek sporadično pojavljuje na nekim javnim događanjima.

Wolffeova knjiga insinuira i da Trumpovi spavaju u odvojenim sobama te da Donald čak ima i lokot na vratima.

Jedan od glavnih izbora za knjigu Wolffeu je bio Steve Bannon, bivši glavni strateg Bijele kuće na kojeg je sada, kako kažu u odnosima s javnošću Bijele kuće, ljutiti i ogorčen te koji više neće biti pozvan na bilo kakve funkcije u Bijeloj kući.

Odvjetnici pokušavaju zabraniti objavu knjige

U međuvremenu, odvjetnici američkog predsjednika navodno pokušavaju zaustaviti objavu knjige koja sadrži bombastične informacije o njegovu mandatu, objavili su u četvrtak američki mediji.

U pismu traže od autora Wolffa i izdavača da “odmah prekinu i suzdrže se od bilo kakve daljnje publikacije, objavljivanja ili distribucije knjige”, prenosi BBC.