‘ALTERNATIVNE ČINJENICE’: Pet laži koje je Trump izrekao u prva dva dana otkako je postao američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump zacementirao je svoju reputaciju izmišljotinama u kampanji, no ni stupanje na najvišu dužnost u zemlji nije ga spriječilo da i dalje iznosi lažne tvrdnje.

WASHINGTON POST: ‘Ovo je kraj! Trumpove laži i Spicerove presice su sprovod novinarstva’





Tako je 45. predsjednik SAD-a ponudio svoje “alternativne činjenice” najmanje pet puta od inauguracije, navodi Independent.

Trumpov glasnogovornik Sean Spicer iskoristio je već svoju prvu konferenciju za novinare u Bijeloj kući kako bi iznosio slične lažne tvrdnje, istodobno napadajući novinare zbog navodne pristranosti. Kasnije je i Trumpova savjetnica Kellyanne Conway stala u njegovu obranu nazvavši te neistine “alternativnim činjenicama”.

Evo redom svih Trumpovih lažnih tvrdnji:

Prva tvrdnja, 20. siječnja, Bal slobode: “Publika je bila nevjerojatna danas. Gledam tu kišu koja nikako da počne, završili smo govor, ušli unutra, a onda se sručila kad smo došli van”, rekao je i dodao. “Prizor iz helikoptera bio je nevjerojatan, a onda je zadivljujuće počelo kišiti, kao da nas je Bog dolje gledao.”

Stvarnost: Kiša je počela padati kad je Trump započeo svoj inauguracijski govor, kako je priznao i sljedeći dan tijekom govora u sjedištu CIA-e.

Druga tvrdnja, 20. siječnja, Bal pozdrava oružanim snagama: “Čak su i mediji rekli da je gužva bila velika. Sve dolje do kraja Washington Monumenta.”

Stvarnost: Slike pokazuju da gomila nije sezala tako daleko.

Treća tvrdnja, 21. siječnja, govor u sjedištu CIA-e: “Imali smo taj prostor pun ljudi, vidjeli ste. Prepun. Ustanem jutros i gledam na jednoj televiziji, pokazuju prazno polje. Kažem: ‘Čekaj malo, držao sam govor, pogledao sam prema van, taj prostor je bio… Izgledalo je kao da je tamo milijun ili milijun i pol ljudi. Štogod to bilo, bilo je. Prostiralo se sve do dna Washington Monumenta.”

Stvarnost: Procjene variraju, ali većina stručnjaka je rekla da je inauguraciji nazočilo manje ljudi nego ženskom prosvjedu dan kasnije, gdje je bilo nešto manje od 500.000 ljudi. Fotografije pokazuju da je bilo daleko manje ljudi negoli na Obaminoj inauguraciji 2009. godine, kad je prema procjenama bilo 1,8 milijuna ljudi.

I podaci washingtonske podzemne željeznice govore o znatno manjem broju ljudi nego u prethodnom slučaju.

Četvrta tvrdnja, 21. siječnja, govor u sjedištu CIA-e: “Kiša ih je trebala prepasti. Ali Bog je pogledao dolje i rekao: ‘Nećemo dopustiti da pada za vrijeme tvog govora.’ Zapravo, na početku govora sam rekao: ‘O, ne’. Na početku mi je nekoliko kapi palo na glavu. Rekao sam: ‘Oh, to je, to je loše, ali mi ćemo to prevladati’. No, činjenica je da je kiša odmah prestala. A onda je postalo jako sunčano, a kiša je počela lijevati čim sam završio govor i otišao.”

PROCURIO ŠOKANTAN DOKUMENT: Ove tri stavke razotkrivaju što doista stoji iza laži Trumpova spin doktora

Stvarnost: Kiša nije odmah prestala, zbog čega je i bivši predsjednik George W. Bush navukao plastični pončo. Sunce je ostalo iza oblaka za vrijeme cijelog Trumpovog govora.”

Peta tvrdnja, 21. siječnja, govor u sjedištu CIA-e: “Time časopis – pa ja sam bio na njihovoj naslovnici 14 ili 15 puta. Mislim da držimo rekord svih vremena časopisa Time. Ako je Tom Brady na naslovnici, to je samo jedanput jer je osvojio Super Bowl ili tako nešto, zar ne? Ja sam bio na naslovnici 15 puta ove godine. Ja mislim da je to rekord, Mike, koji nikada ne može biti srušen.”

Stvarnost: Richard Nixon je bio na naslovnici 55 puta. Iz Timea su potvrdili za Politico’s Playbook da je Trump bio na njihovoj naslovnici 11 puta.