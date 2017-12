TRUMPOVA ODLUKA ZAPALILA BLISKI ISTOK: Hamas poziva na ustanak, Hezbolah zaziva ‘smrt Amerike’, sprema se opći štrajk…

🇵🇸

Palestinians have no choice but #Resistance :

the Israeli regime is no partner for peace and the US is a dishonest broker.#القدس_الشريف#AlQuds #Jerusalem #Palestine #UnitedNations #HandsOffJerusalem#Syria #Syrie #Liban #Lebanon #Hezbollah #Iraq #Irak #Turkey #Iran pic.twitter.com/J66qWl6NHL

— ⚖️Salem (@SalemOfficiel) December 7, 2017