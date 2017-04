TRUMPOV SPIN DOKTOR NIJE ČUO ZA NACISTIČKE PLINSKE KOMORE? ‘Čak ni Hitler nije koristio kemijsko oružje’

Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer izazvao je pomutnju u utorak rekavši kako Adolf Hitler nije upotrijebio kemijsko oružje, dok sirijski predsjednik Bashar al-Assad jest, pa se nakon kritika ispričao jer je previdio činjenicu da su milijuni Židova ubijeni u nacističkim plinskim komorama.

Spicer je tu tvrdnju iznio na dnevnoj konferenciji za novinare u razgovoru o napadu kemijskim oružjem 4. travnja u Siriji u kojem je ubijeno 87 ljudi. Washington je za napad optužio al-Assada.

“Imate nekog toliko vrijednog prijezira poput Hitlera koji ipak nije pao do uporabe kemijskog oružja”, rekao je Spicer upitan o ruskom savezu sa sirijskom vladom.

Nacisti su tijekom Drugoga svjetskog rata ubili oko šest milijuna Židova, a mnogi od njih kao i drugih ubijeni su u plinskom komorama u europskim koncentracijskim logorima.

Upitan da pojasni svoje riječi Spicer je rekao: “Mislim kada se radi o plinu sarinu, on nije upotrijebio plin na svom vlastitom narodu kako to Assad čini”.

Kasnije u utorak Spicer se ispričao i rekao kako nije trebao napraviti tu usporedbu.

“Bila je to pogreška. Nisam to trebao učiniti i neću to ponoviti”, rekao je Spicer CNN-u u intervjuu. “Bilo je to neprimjereno i neosjetljivo”.

“Ni na koji način nisam želio umanjiti groznu narav holokausta. Nastojao sam napraviti razliku o taktici uporabe zrakoplova za bacanje kemijskog oružja na naseljena središta. Bilo kakav napad na nedužne ljude je za osudu i neoprostivo”, rekao je Spicer kasnije u priopćenju.

