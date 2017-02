TRUMPA KUPI ZA ‘SITNIŠ’: Evo koliko bogatstvo nakon 17 godina na čelu Rusije ima Vladimir Putin

Prema suzdržanim procjenama, Putin je među 10 najbogatijih ljudi svijeta, a prema onima smionijima, ruski lider gotovo je tri puta bogatiji od Billa Gatesa.

Prema Forbesovoj listi, sa 75 milijardi dolara, najbogatiji čovjek svijeta je Bill Gates, no neki analitičari tvrde kako ga Vladimir Putin nadmašuje, i to debelo, prenosi Daily Mail. Tijekom dva desetljeća otkako je na čelu Rusije, o imovini bivšeg KGB-ovca se uglavnom samo nagađa. Pretpostavlja se kako svoje bogatstvo “skriva” u nekretninama i udjelima u tvrtkama.

Politički analitičar Stanislav Belkovski 2007. procijenio je kako Putin drži 40 milijardi dolara, no Bill Browder, nekadašnji upravitelj fondovima u Rusiji, kaže kako je imovina ruskog predsjednika zapravo puno veća. Točnije, on tvrdi kako je Putin težak nevjerojatnih 200 milijardi dolara, gotovo tri puta bogatiji od Gatesa.



“Nakon toliko godina na vlasti u Rusiji, i s obzirom na količinu novca koji je država zaradila, a nije otišla na škole, ceste i sl., – sav taj novac je u imovini ili na računima u švicarskim bankama kojima upravljaju Putinovi lakaji”, rekao je Browder.

No čak i suzdržanija Belkovskijeva procjena o 40 milijardi, dovela bi ruskog predsjednika među Forbesovu listu top deset najbogatijih ljudi na planetu. No on se na toj listi nikako ne nalazi. Jedan od razloga su možda i Forbesovi kriteriji. Forbes ističe da na svoju listu ne stavlja svjetske vođe, “osobito ne diktatore čije je bogatstvo isključivo rezultat njihove pozicije”.

Prema njemu, Trump je sirotinja

Belkovski kaže kako većina Putinovog kapitala dolazi od nafte te tvrdi da ruski predsjednik kontrolira 37 posto naftne tvrtke Surgutneftegaz, 4,5 posto Gazproma, a ima udio i u Gunvoru. Ta tvrtka, zadužena za trgovinu naftom i naftnim derivatima, tvrdi da Putin nikada nije imao nikakav vlasnički udio.

No, Belkovski tvrdi da je Putinovo bogatstvo naraslo. Deset godina otkako je rekao da Putin drži 40 milijardi dolara, Belkovski kaže kako je “dobio informacije prema kojima je Putinov imetak narastao na 70 milijardi”. Ako je to točno, Putin bi bio drugi najbogatiji čovjek svijeta. I nekih 20 puta bogatiji od Donalda Trumpa, koji prema Forbesu prošle godine imao 3,7 milijardi dolara.