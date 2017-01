TRUMP UOČI INAUGURACIJE: ‘Učinit ću ono što nije napravljeno desetljećima. Vidjet ćete nešto nevjerojatno’

Novoizabrani predsjednik SAD Donald Trump poručio je u četvrtak Amerikancima da će ‘ujediniti naciju’, te najavio promjene kakve Amerika nije vidjela desetljećima.

“Ujedinit ćemo našu zemlju. Učinit ćemo stvari koje za našu zemlju nisu rađene mnogo, mnogo desetljeća, to vam obećajem”, rekao je Trump obrativši se tisućama pristaša na koncertu uoči inauguracije održanom ispred Lincolnova memorijala u Washingtonu.

Trump je u svom govoru obećao kako će vratiti američka radna mjesta, izgraditi vojsku, te ojačati državne granice. “Svi smo se umorili vidjevši što se događa. Željeli smo promjene, ali stvarne promjene. Ja gledam naprijed, Mi ćemo vidjeti nešto što će biti nevjerojatno,” dodao je.

Trump je govorio šest minuta, ponavljajući mnogo retorike iz kampanje. Pohvalio je svoju kampanju kao ‘pokret’ koji nikada prije nije viđen. Ispričao kako je počeo u lipnju 2015. godine, te poručio svojim pristašama da je on samo njihov glasnik.



Zahvalio se izvođačima na proslavi nazvanoj “Make America Great Again” dodavši kako je njegov tim predložio da se koncert održi ispred Lincolnova memorijala, spomenika podignutog u čast 16. predsjednika SAD.

Koncert koji ispred Lincoln memoriala nikad nije održan?

“Trebao je to biti mali koncert. Međutim, došli smo na ideju zašto to ne učiniti ispred Lincoln memoriala. Mislim da to nitko prije nije učinio,” kazao je Trump.

Međutim, američki mediji su odmah izvukli podatak kako su koncerte na istom mjestu prije inauguracije imali i Georgea W. Busha, te Barack Obama. Na Obaminoj proslavi 2009. nastupili su Beyonce, Bruce Springsteen i U2, a okupilo se više od 400,000 ljudi.

Na Trumpovom koncertu nastupili su country pjevači Toby Keith i Lee Grenwood, rock band 3 Doors Down, zatim The Piano Guys, DJ RaviDrum, te Frontmen of Country.

Prije dolaska na koncert Trump je zajedno s budućim dopredsjednikom Mikeom Pencem posjetio groblje Arlington položivši vijenac na grob neznanog junaka. Trumpova obitelj, uključujući i suprugu Melaniju, također je bila prisutna.

Predsjednička, 58. po redu, inauguracija počet će u petak, 20. siječnja u 9 sati po lokalnom vremenu. Donald Trump će biti 45. američki predsjednik. Zakletvu će dati gdje su je dali i njegovi prethodnici – na ceremoniji ispred Capitol Hilla u Washingtonu.