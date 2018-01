TRUMP SPREMAN NA TELEFONSKI RAZGOVOR SA SJEVERNOM KOREJOM: ‘Kim zna da se ne šalim, ja se niti jedan posto ne šalim’

‘Gledajte, sada razgovaraju o Olimpijadi. To je početak, veliki početak. Da se nisam uključio, sada ne bi razgovarali.’

Predsjednik SAD-a Donald Trump u subotu je rekao da je “apsolutno” spreman telefonom razgovarati sa čelnikom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom i da se nada pozitivnim rezultatima razgovora Sjeverne i Južne Koreje.

Službeni razgovori o Olimpijadi

Sjeverna Koreja je u petak pristala idućeg tjedna održati službene razgovore s Južnom Korejom, prve u u više od dvije godine, samo nekoliko sati nakon što su Washington i Seul odgodili zajedničku vojnu vježbu. Trump je u Camp Davidu odgovarajući na pitanja novira izrazio spremnost da razgovara s Kimom, ali ne bez preduvjeta. “Apsolutno bih to učinio”, rekao je Trump. “Uopće s time nemam problema”. Očekuje se da će razgovori Sjeverne i Južne Koreje biti posvećeni Zimskoj olimpijadi koja se idućeg mjeseca treba održati u Južnoj Koreji i odnosima dviju Koreja.

Trump si pripisuje zasluge

Trump je sugerirao da bi razgovori mogli voditi popuštanju napetosti i pripisao si zasluge za taj diplomatski iskorak rekavši da je on rezultat njegovog postojanog pritiska. “Gledajte, sada razgovaraju o Olimpijadi. To je početak, veliki početak. Da se nisam uključio, sada ne bi razgovarali”, rekao je. Kim “zna da se ne šalim. Ja se ne šalim. Ni najmanje, niti jedan posto. On to shvaća”, rekao je Trump. “Ako nešto proizađe iz tih razgovora to će biti odlično za cijelo čovječanstvo, to će biti velika stvar za svijet”, rekao je.