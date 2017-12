TRUMP PRIZNAO JERUZALEM KAO GLAVNI GRAD IZRAELA, HAMAS POZIVA NA NEREDE: ‘Otvorio je vrata pakla!’

Američki je predsjednik priznao Jeruzalem kao glavni grad Izraela i najavio preseljenje američke ambasade iz Tel Aviva u taj grad.

Američki predsjednik Donald Trump obratio se javnosti. U svojem je obraćanju, unatoč brojnim prijetnjama, priznao Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Prijatelji i neprijatelji Amerike kritiziraju taj njegov potez, no on inzistira na tome i svoj čin naziva ‘političkom hrabrošću’.

Trump: ‘Dugoročan korak prema uspostavi mira’

Kaže da se svaki dosadašnji američki predsjednik odmicao od odluke koju on danas želi objaviti te da to nije pomoglo uspostavi mira između Izraela i Palestine. On je, kaže, prosudio da je to u najboljem interesu SAD-a i miru Izraela i Palestine.

‘To je dugoročan korak k mirovnim sporazumima i procesu uspostave mira. Izrael može odrediti svoj glavni grad. Priznanje je potrebno za uspostavu mira. Prije 70 godina su SAD i predsjednik Truman priznali državu Izrael. Od tada je glavni grad bio Jeruzalem kojeg su Židovi uspostavili davno. Danas im je Jeruzalem dom i sjedište vlade. Jeruzalem nije samo srce tri religije nego jedne od najuspješnijih demokracija u svijetu. Izraelci su izgradili državu u kojoj su Židovi, Muslimani i kršćani slobodni živjeti po svojim uvjerenjima. Jeruzalem je danas, i mora ostati, mjesto na kojem se Židovi mole, na kojem kršćani hodaju i u kojem muslimani mole. SAD službeno priznaje Jeruzalem kao glavni grad Izraela’, kaže Trump i dodaje da je to prava stvar za učiniti i nešto što se jednostavno mora učiniti.ž



Trump je najavio i preseljenje američke ambasade iz Tel Aviva u Jeruzalem.

‘Želimo dobro za Izrael i Palestinu’

‘Nova ambasada bit će zalog miru. Želim jasno reći da želimo dobro za Izrael i Palestinu. SAD ostaju posvećene uspostavi mira koji je prihvatljiv za obje strane. Namjeravam učiniti sve što je u mojoj moći da se to dogodi. Nevjerojatna budućnost koja očekuje tu regiju je zasjenjena krvoprolićem. Vrijeme je da sve civilizirane nacije odgovore debatom a ne nasiljem. Vrijeme je da se mladi moderni glasovi na Bliskom istoku čuju i da imaju blistavu budućnost. Posvetimo se putu međusobnog razumijevanja i poštovanja. Otvorimo svoja srca i umove mogućnostima. Pozivam lidere regija da nam se pridruže u plemenitom pothvatu za dugotrajni mir. Hvala, Bog blagoslovio vas, Izrael, Palestinu i SAD’, rekao je američki predsjednik Trump i dodao da će potpredsjednik Pence ovih dana otputovati u Jeruzalem.

Kritike sa svih strana

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i jordanski kralj Abdulah upozorili su u srijedu da bi američko priznanje Jeruzalema kao glavnog grada Izraela moglo pridonijeti jačanju ekstremizma.

Papa Franjo zatražio je danas da se poštuje status quo u Jeruzalemu i pozvao na razboritost i mudrost, nekoliko sati prije nego što bi američki predsjednik Donald Trump trebao priznati Jeruzalem izraelskim glavnim gradom, javljaju agencije.

“Ne mogu skriti duboku zabrinutost situacijom stvorenom zadnjih dana oko Jeruzalema”, rekao je Franjo na tjednoj općoj audijenici.

“Pozivam na poštivanje statusa quo u Jeruzalemu u skladu s važećim rezolucijama UN-a”, rekao je.

