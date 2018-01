TRUMP: ‘Reformu socijalne skrbi ćemo ipak malo pričekati’

Predsjednik SAD-a Donald Trump i čelnici republikanaca u Kongresu nakon razgovora su najavili da će ove godine ustrajati na reformi imigracijske politike i izdvajanjima za infrastrukturu no da će reforma sustav socijalne skrbi morati pričekati.

Trump, čelnik senatske većine Mitch McConnell, predsjednik Zastupničkog doma Paul Ryan i drugi vodeći republikanci na dvodnevnim razgovorima su pripremili plan zakonodavnih inicijativa u godini u kojoj će na izborima u studenom pokušati zadržati nadzor u Kongresu SAD-a.

Trump je nakona razgovora novinarima rekao da u ovoj godini planira aktivno sudjelovati u kampanjama republikanskih kandidata.

“Oni žele da sam uključen, i to vrlo uključen”, rekao je Trump glede republikanskih čelnika. “Moramo imati više republikanaca…. Tako da ću raditi za sadašnje zastupnike i sve druge koji razmišljaju kao ja”.

Prijeti blokada vlade

Stranka koja drži Bijelu kuću obično gubi zastupnike na prvim izborima za Kongres nakon predsjedničkih.

Trump i čelnici stranke su pred krajnjim rokom da 19. siječnja usvoje zakon kojime bi spriječili blokadu vlade. Bijela kuća je rekla da su njeni idući priroriteti plan ulaganja u ceste, mostove i drugu infrastrukturu.

Republikanci također žele postići dogovor o imigracijskoj politici, uključujući pitanje zaštite stotine tisuća mladih koji su kao djeca ilegalno dovedeni u SAD.

Reforma socijalne skrbi, prioritet za Ryana i druge republikance, izgleda da je ispala s liste Trumpovih ciljeva za ovu godinu.

Cilj je dvostranački dogovor o reformi

On je rekao da se to “razmatra” ali da je cilj postići dvostranački dogovor o reformi. Ako to nije moguće to bi moglo biti ostavljeno za kasnije razdoblje, rekao je.

Trump je također rekao da želi dogovor o reformi imigracijske politike no dvije su strane u tom pitanju vrlo udaljene. Demokrati ne žele financirati Trumpov zid na granici a republikanci žele da bilo kakav dogovor o djeci ilegalnih imigranata uključi jačanje sigurnosti granica.