TRUMP PRIJETI BRUXELLESU: ‘Imam problema s EU, to bi se moglo pretvoriti u nešto jako veliko’

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će odgovoriti Europskoj uniji zbog njezine, kako je ocijenio, “jako nepravedne” trgovinske politike prema Sjedinjenim Državama.

Trump je zatražio strožu provedbu trgovinskih pravila i prošli tjedan potpisao zakon o uvođenju 30-postotnih carina na uvozne solarne ploče.

“Europska unija je jako nepravedna prema SAD”

“Imam puno problema s Europskom unijom i to bi se moglo pretvoriti u nešto jako veliko s tog stajališta, sa stajališta trgovine”, rekao je u intervjuu za britansku televizijsku kuću ITV koji će biti objavljen kasnije u nedjelju.

“Naši proizvodi ne mogu ući. To je jako, jako teško. A oni ipak šalju svoje proizvode nama, bez poreza, uz jako malo poreza. To je jako nepravedno.”

“Oni uz to nisu jedini. Mogao bih imenovati mnoge zemlje i mjesta koja to čine. Ali Europska unija je jako, jako nepravedna prema Sjedinjenim Državama. I mislim da će to biti na njihovu štetu.”

