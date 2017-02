TRUMP OPET NAPAO MEDIJE: ‘Vrlo nepošten tisak ne želi izvještavati o terorističkim napadima’

Američki predsjednik Donald Trump optužio je u ponedjeljak, ne potkrijepivši to nijednim konkretnim slučajem, “nepoštene” medije da prešućuju neke napade “radikalnih islamističkih terorista”.

“Skupina Islamska država angažirana je u kampanji genocida, čineći zločine po cijelom svijetu”, kazao je Trump iz baze MacDill u Tampi, na Floridi, strateškog vojnog centra za borbu protiv džihadističke skupine.

Ustvrdivši kako su “radikalni islamistički teroristi” odlučni napasti SAD kao što su to već učinili 11. rujna te u Bostonu, Orlandu ili San Bernardinu, naglasio je da se o tome radi i u Europi.

“Vidjeli ste što se dogodilo u Parizu i Nici. To se događa u čitavoj Europi. Došli smo do točke u kojoj mediji više i ne izvješćuju o napadima”, kazao je on ne navodeći primjere.



“U brojnim slučajevima vrlo nepošten tisak ne želi o tome izvještavati”, dodao je republikanski predsjednik uobičajeno otvoreno napadajući medije.

“Imaju svoje razloge i to dobro znate”, zaključio je tu temu ne dajući ni najmanje objašnjenje.

Upitan kasnije o toj iznenađujućoj Trumpovoj tvrdnji, Sean Spicer, glasnogovornik Bijele kuće, obećao je “podastrijeti listu nešto kasnije”, ustvrdivši kako postoje “brojni primjeri” u kojima nije bilo “izvještavanja koje bi bilo nužno”.