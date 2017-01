TRUMP IPAK POSTAVIO ‘LUDOG PSA’ ZA MINISTRA OBRANE: Hoće li Kongres promijeniti zakon zbog kontroverznog generala?

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump odabrao je umirovljenog mornaričkog generala Jamesa Mattisa za novog ministra obrane.

Mattis je vodio američko vojno zapovjedništvo na Bliskom istoku i u Afganistanu od 2010. do 2013. Kako bi Mattis preuzeo funkciju, američki će Kongres morati donijeti nove propise za zaobilaženje postojećih federalnih zakona koji propisuju da ministri obrane sedam godina prije imenovanja moraju biti u aktivnoj službi, a Mattis je već neko vrijeme u mirovini. Kongres je do sada samo jednom napravio takvu iznimku kada je 1950. na dužnost imenovan general George C. Marshall.

Imenovanje će se vjerojatno dogoditi početkom idućeg tjedna. Jason Miller, glasnogovornik Trumpovog tima večeras je na Twitteru objavio da odluka još nije donesena, a u međuvremenu je Trumpov sin, Donald Jr. na Twitteru objavio da je Mattis dobio posao, piše The Washington Post.



Kontroverzni general

Mattis ima 66 godina, a poznat je kao jedan od najutjecajnijih vojskovođa svoje generacije. Umirovio se 2013. nakon što je odslužio više od četiri desetljeća u marincima.

General Mattis 2004. je predvodio marince u bitci u Falludžu u Iraku. Ta je bitka poznata kao jedna od najkrvavijih u tom ratu. Godinu poslije izazvao je kontroverze zbog izjave u San Diegu, kada je rekao da je ‘neke ljude baš zabavno ubijati’.

‘Zapravo je baš zabavno boriti se protiv njih, znate. Vraški je dobro. Zabavno je pucati po nekim ljudima. Volim borbe. Kada odete u Afganistan, tamo su muškarci koji tuku žene godinama zbog toga što nisu pokrile glavu. U takvima nema više muškosti. Zato je vraški zabavno pucati po njima’, rekao je Mattis tada.

Također je već ranije rekao da će novi američki predsjednik ‘nasljediti veliki nered’ te je dodao da nuklearni sporazum kojeg je potpisala administracija Baracka Obame prošle godine, može usporiti ambicije Irana da dobije nuklearno naoružanje, no to ih ipak neće zaustaviti, smatra Mattis.

‘Kada je riječ o jačanju američke globalne pozicije među europskim i bliskoistočnim narodima, čini se da je na Bliskom istoku Amerika postala donekle irelevantna’, rekao je Mattis.

‘Govorit će istinu predsjedniku’

No Mattis bi mogao prekinuti s Trumpovom praksom prozivanja saveznika da ne čine dovoljno za izgradnju stabilnosti.

Bivši šef Pentagona rekao je da je Trump donio dobru odluku odabravši Mattisa za ovu ulogu.

‘On je ratnik i znanstvenik. Govori istinu svakome i zasigurno bi govorio istinu i novom predsjedniku’, rekao je.

Ipak, zabrinutost postoji. Jedan je anonimni dužnosnik rekao da je zabrinut zbog principa civilne kontrole nad vojskom.