TRUMP O PREUZIMANJU NUKLEARNIH ŠIFRI: ‘Kad su mi rekli o kakvoj vrsti razaranja govorimo, otrijeznio sam se’

U svojem prvom intervjuu nakon preuzimanje vlasti, Donald Trump je na ABC-u govorio i o trenutku u kojem je Od Baracka Obame preuzeo nuklearne šifre. Rekao je da je to bilo ‘vrlo zastrašujuće’ iskustvo i da je time ‘donio kući golem posao’.

‘Kad su mi objasnili što to predstavlja i o kakvoj vrsti razaranja govorimo, bio je to trenutak otrežnjenja. Bilo je to vrlo, vrlo, vrlo zastrašujuće na neki način”, rekao je Trump.

Iako ne baš toliko zastrašujuće da zbog toga ne bi noću mogao spavati: “Imam povjerenja u sebe da ću učiniti pravu stvar, da ću napraviti dobar posao, ali to je vrlo zastrašujuća stvar.”

Trump je u intervjuu ponovio i svoju raniju osudu oružanog nasilja u Chicagu, opisujući ga brutalnijim od onoga u ratnim zonama.

“To je pokolj. To je strašno krvoproliće. To je Afganistan. Ne sviđa mi se ono što se događa u Chicagu. U ljude se puca sa svih strana. U tisuće ljudi u kratkom vremenskom razdoblju. Chicago je poput ratne zone”, rekao je.

Američki predsjednik je rekao da bi volio pomoći u donošenju i provedbi zakona kojim bi se zaustavilo nasilje u Chicagu.

Iako su mnogi udarili na Trumpa zbog njegove anti-muslimanske useljeničke politike, on je rekao kako nema šanse da će ona doprinijeti povećanju netrpeljivosti u svijetu.

“Svijet je u neredu. Svijet je jako ljut zbog svega što se događa. Mislite li da će ovo izazvati još malo ljutnje? Pa svijet je trenutno mjesto velike ljutnje”, rekao je.

Trump je branio svoj plan zabrane ulaska sirijskih izbjeglica u SAD, objašnjavajući da tako želi spriječiti novi 11. rujna. Rekao je da će za nekoliko dana objaviti novu politiku prema izbjeglicama koja će zamijeniti predloženiu zabranu ulaska muslimanskim doseljenicima.

Nacrtom uredbe koja je u srijedu procurila u medije predlaže se, naime, potpuni prekid ulaska sirijskim izbjeglicama te četiri mjeseca zabrane za sve ostale. Trumpova administracija također razmatra barem 30-dnevnu suspenziju izdavanja viza za sve državljane Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudane, Sirije i Jemena.