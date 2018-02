TRUMP NE POPUŠTA: Amerikanci saveznicima u NATO-u poručili da još uvijek ne planiraju dovoljno sredstava

Pitanje malog izdvajanja za obranu u Europi već dugo iritira SAD u čijoj je novoj nacionalnoj strategiji u središtu suprotstavljanje Rusiji, nakon što je jedno desetljeće bila usredotočena na islamističke militante.

Ministar obrane američkog predsjednika Donalda Trumpa europskim saveznicima je u srijedu poručio da trebaju povećati proračune za obranu i upozorio da ih doprinos u vojnicima za misije ne oslobađa od većih ulaganja u vojsku, rekli su dužnosnici.

Govoreći dva dana nakon što je Trump predložio 30 postotno povećanje povećanje financiranja vojske SAD-a za Europu kako bi se odvratila Rusija, ministar obrane SAD-a Jim Mattis je poručio kako saveznici trebaju slijediti primjer Sjedinjenih Država.

“On je insistirao da saveznici u NATO-u pokažu jednaku predanost”, rekao je dužnosnik NATO-a nazočan na sastanku ministara obrane iza zatvorenih vrata u sjedištu saveza.



Mattis se pridružio ministrima obrane u raspravi o planovima članica NATO-a za postizanje izdvajanja za obranu od dva posto njihovih proračuna do 2024. Petnaest od 28 zemlja, isključujući SAD, sada imaju strategiju postizanja NATO-ovih ciljeva financiranja obrane koji su, kao odgovor na rusku aneksiju Krima, dogovoreni 2014. nakon 25 godina smanjivanja europskih obrambenih proračuna.

No Španjolska je rekla da neće ostvariti taj cilj 2024. Zaostaju i Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Italija, Portugal, Norveška i Danska. Mađarska očekuje da će to ostvariti 2026. Francuska će svoju potrošnju za obranu od 2017. do 2025. povećati za više od trećine, no očekuje se da Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, ciljanih dva posto neće ostvariti do 2024.

Podaci NATO-a pokazuju da su Britanija, Grčka, Rumunjska i baltičke države ispunile, ili su blizu ispunjenja, tog cilja. Među zemljama koje bi to uskoro trebale postići su Francuska i Turska. Saveznici su na sastanku rekli da ciljevi NATO-a moraju u obzir uzeti da zemlje poput Italije i Njemačke daju veliki doprinos misijama NATO-a, poput one u Afganistanu, rekli su diplomati.

