TRUMP NAREDIO PENTAGONU DA ORGANIZIRA VELIKU VOJNU PARADU: ‘Ponaša se kao Napoleon!’

Američki predsjednik Donald Trump naredio je Pentagonu da organizira veliku vojnu paradu u Washingtonu. Predsjednik je taj zahtjev postavio vrhovnim vojnim zapovjednicima krajem siječnja, nakon što ga je navodno impresionirala prošlogodišnja parada na francuskom Danu pada Bastilje, piše BBC.

Demokrati Trumpov plan uspoređuju s autokracijom

Vojni prikazi u Washingtonu obično se koriste za obilježavanje pobjede na kraju nekog rata. Demokrarti su ovaj Trumpov plan usporedili s vojnim paradama koje organiziraju autokratski narodi. Plan o organiziranju parade najprije je otkrio Washington Post, a zatim ga je potvrdila i Sarah Sanders, glasnogovornica Bijele kuće. ‘Predsjednik Trump jako podržava američke članove vojske koji svakodnevno riskiraju svoje živote kako bi naša zemlja bila sigurna. Zamolio je Ministarstvo pravosuđa da istraži mogućnost proslave na kojoj bi svi Amerikanci mogli izraziti zahvalnost za to’, rekla je Sanders.



Pentagon sada pokušava doći do detalja tog događaja, iako je jedan dužnosnik Bijele kuće za Washington Post rekao da su ti planovi tek u nastanku. Američki mediji sve to povezuju s Trumpovim divljenjem vojnoj paradi kojoj je u srpnju prošle godine prisustvovao u Parizu. Obilježavalo se 100 godina otkako se Amerika uključila u Prvi svjetski rat, a trupe su marširale Champs-Élyséesom uz pratnju desetaka vojnih vozila, vojnih zrakoplova i konjice. ‘Bila je to jedna od najboljih parada koje sam vidio. Pokušat ćemo to nadmašiti’, rekao je Trump.

Ogroman trošak

Komentatori kažu da bi takva američka vojna parada bila iznimno skupa, ako se u obzir uzme trošak vojne opreme i osoblja u glavnom gradu, kao i zaštite ulica od tenkova napravljenih za ratne zone. Demokrati su već kritizirali ovu ideju zbog visokih troškova, a kažu i da bi takva parada sa sobom nosila zabrinjavajući simbolizam. ‘Kakvo bacanje novca!’, objavio je na Twitteru zastupnik Jim McGovern, i dodao da se Trump ponaša kao diktator, a ne kao predsjednik te da Amerikanci zaslužuju bolje. Zastupnica Jackie Speier, članica Odbora Doma oružanih službi rekla je za CNN da ju je ta ideja zaprepastila. ‘Ovdje imamo Napoleona u nastanku’, rekla je Speier.

Posljednja takva parada stajala je 10 milijuna dolara

Plan o paradi osudilo je i nekoliko umirovljenih vojnika, rekavši da bi bolje bilo taj novac potrošiti na poboljšanje uvjeta za veterane ili dizanje vojnih plaća. Dodaju da ne poznaju baš puno vojnika koji zaista vole takve parade, iako uvijek čine ono što im vrhovni zapovjednik kaže. Velike vojne parade mnogi vide kao ostavštinu iz ere Hladnog rata, no u nekim komunističkim i bivšim sovjetskim nacijama one su još uvijek popularne. Osim onoj u Parizu, Trump je prisustvovao u vojnoj paradi u Kini, prilikom svog posjeta toj zemlji u studenom.

Sjeverna Koreja je vjerojatno trenutno najpoznatija po ovakvim paradama, a jedna od njih se dogodila prošlog četvrtka. Takva se parada u Washingtonu zadnji put održala 9. lipnja 1991. kad je taadašnji predsjednik George Bush stariji slavio kraj Zaljevskog rata. Porezne obveznike ona je koštala oko deset milijuna dolara, a slijedila je još jedna parada u New Yorku idućeg dana.