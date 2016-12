TRUMP NAKON BERLINA I ANKARE: ‘Bio sam sto posto u pravu! Ovo je napad na čovječanstvo!’

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nazvao je ovotjedne napade u Berlinu i Ankari “groznim” te rekao kako se pokazalo da je u pravu glede svojih planova da obuzda imigraciju muslimana u Sjedinjene Države.

“To što se događa je grozno, grozno”, rekao je Trump novinarima upitan za napad kamionom u kojem je ubijeno 12 ljudi na Božićnom sajmu u Berlinu i ubojstvo ruskog veleposlanika u Turskoj u Ankari.

‘Pokazalo se da sam cijelo vrijeme bio u pravu’

Islamska država je preuzela odgovornost za ubojstva u Berlinu a napadač u Turskoj je vikao o ratu u Siriji dok je pucao u veleposlanika Moskve koja pomaže sirijskom predsjedniku Basharu al-Assadu u borbi protiv pobunjenika u dugom građanskom ratu u toj zemlji.





Trumpa su novinari pitali u njegovu odmaralištu Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi hoće li zločini u ponedjeljak utjecali na njegova razmišljanja o uvođenju zabrane za ulazak muslimana u Sjedinjene Države ili o registru za imigrante iz muslimanskih zemalja.

“Znate moje planove. Cijelo vrijeme se pokazuje da sam u pravu, 100 posto u pravu. Ono što se događa je sramotno”, rekao je Trump.

Za zabranu ulaska muslimana u zemlju

Tijekom svoje predizborne kampanje Trump je pozvao na privremenu zabranu muslimanima za ulazak u zemlju kao sredstvo u borbi protiv terorizma, što je dovelo do kritika u zemlji i izvan nje. On je to kasnije preformulirao u prijedlog privremenog prekida imigracije iz područja koja se smatraju izvoznicima terorizma i gdje se ne mogu osigurati provjere.

U ponedjeljak je Trump okrivio za napad u Berlinu Islamsku državu i druge islamske militante koji “stalno vrše pokolje kršćana u njihovim zajednicama i mjestima bogoštovlja kao dio njihova svjetskog džihada”. Odgovornost za napad kamionom je preuzela Islamska država.

‘To je napad na čovječanstvo i mora se zaustaviti’

Upitan za spominjanje kršćana novoizabrani predsjednik je u srijedu proširio svoj odgovor. “To je napad na čovječanstvo i mora se zaustaviti”.

“To što se događa je sramotno”, rekao je Trump dodajući kako nije razgovarao s predsjednikom Barackom Obamom od napada u Berlinu i Ankari.

Trump je kritičan prema Obami i svojoj demokratskoj protivnici na izborima u studenom bivšoj državnoj tajnici Hillary Clinton zato što, kako kaže, oklijevaju jasno odrediti islamsku militantnost kao opasnost.

Trump je u srijedu dobio predsjednički dnevni sažetak, najpovjerljiviji i strogo čuvani vladin dokument, priopćio je njegov prijelazni tim.

Magnat nekretnina i bivša zvijezda televizijskog reality showa, koji je javno izražavao sumnje u neke zaključke obavještajne zajednice, dobiva informacije otprilike jedanput tjedno, daleko rjeđe nego nedavni novoizabrani predsjednici, prema američkom dužnosniku koji je s time upoznat.