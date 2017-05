TRUMP JE NAJAVIO NEŠTO NEVJEROJATNO: Možete li zamisliti njegov susret s čovjekom koji mu je trenutno najveći neprijatelj?

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako je otvoren za mogućnost susreta sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong un-om. Dodao je kako bi to učinio pod pravim okolnostima.

‘Kada bi bilo primjereno da se sastanem s njim, apsolutno bi to i učinio. Bila bi mi čast napraviti to’, izjavio je Trump u intervjuu za Bloomberg govoreći o trenutno najvećoj prijetnji nacionalnoj sigurnosti SAD.

Trump se pita je li Kim Jong un normalan

Trump je ovo izjavio samo dan nakon što je Kim Jong un-a nazvao malim lukavcem.



Ocijenio je to jer je sjevernokorejski čelnik usprkos svojoj mladoj dobi uspio nametnuti kao vođa i oduprijeti se nekim vrlo ozbiljnim igračima, poput generala. U razgovoru za CBS američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je još rekao kako nema pojma je li sjevernokorejski čelnik uopće normalan.

‘Ljudi se pitaju je li on mentalno zdrav. Ne bih znao reći. Ono što vam mogu reći – a većina ljudi ne voli kada to govorim – jest da je uspio preuzeti vlast u 26. ili 27. godini života nakon smrti oca. Imao je posla s vrlo ozbiljnim ljudima, poput generala, ujaka i ostalih. No, iako vrlo mlad uspio je zgrabiti vlast. Očito je, rekao bih, da je on jedan poprilično lukav mali tip’, izjavio je Trump u emisiji ‘Face The Nation’ u povodu njegovih 100 dana na vlasti.

Što je važnije – sigurnost ili trgovina?

Ponovio je i volju da ukloni sjevernokorejsku nuklearnu prijetnju, oslanjajući se pritom na Kinu, čak i ako će to ići nauštrb američke trgovine s tim azijskim gospodarskim divom.

‘Iskreno, smatram da je Sjeverna Koreja možda ipak važnija od trgovine. Trgovina je vrlo važna. Ali u usporedbi s totalnim ratom i potencijalno milijunima mrtvih, rekao bih da je važnost trgovine iza toga’, nastavio je Trump.

Na pitanje o sjevernokorejskom neuspješnom testiranju balističkog projektila, Trump je kazao da ‘projektili možda nisu jako dobri’.

‘Ali naposljetku će imati dobre projektile’, upozorio je američki predsjednik. No, istaknuo je, ‘imamo situaciju kada naprosto ne možemo dopustiti da se ono što se događa godinama i dalje nastavi’.

Trump nije htio detaljnije razgovarati o mogućim američkim vojnim opcijama, ocijenivši da je to ‘poput šahovske partije’ u kojoj se potezi ne smiju naprijed objaviti.