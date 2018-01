TRUMP IMA AFERU S MLAĐAHNOM SURADNICOM? Spavala je s njegovim suradnikom, a navodno je zavela i predsjednika

Autor kontroverzne knjige kaže kako Trump ima ljubavnicu među svojim suradnicama, a nagađa se kako bi to upravo mogla biti mlada i zgodna Hope Hicks..

Nakon objave knjige Vatra i bijes, procurilo je kako je Hope Hicks, sadašnja Trumpova direktorica komunikacija spavala tadašnjim (oženjenim) voditeljem kampanje Coreyem Lewandowskim. “Već smo dovoljno napravili za njega, Ti si najbolje dupe koje će Lewandowski ikada imati”, rekao je Trump, kada ga je Hicks zamolila da zaštiti Lewandowskog od stalnih napada medija. No sada se nagađa kako je atraktivna 29-godišnja Hicks ljubavnica i samog predsjednika.

Gostujući u emisiji The Daily Show, s voditeljem Trevorom Noahom, autor knjige Michael Wolff je implicirao je da postoji afera, a isto je rekao i gostujući kod Billa Mahera u emisiji Real Time. Rekao je da Trump u ovom trenutku ima izvanbračnu aferu, ali kako nije imao konačan dokaz, aferu nije decidirano naveo u knjizi.

‘Samo čitajte između redova’





“Nisam imao plavu haljinu”, rekao je, referirajući se na na haljinu koja je bila ključni dokaz u dokazivanju afere Billa Clintona i Monice Lewinsky. “Ipak, o vezi u knjizi postoje migovi. Morate čitati između redova i shvatiti. Sve je tamo”, rekao je Wolff.

Nije otkrio tko je navodna Trumpova ljubavnica, ali je rekao u kojim dijelovima knjige aludira na navodnu aferu. “To je negdje potkraj knjige. Morate čitati između redaka i znat ćete. Sad kad sam vam to rekao, kad dođete do tog odlomka, znat ćete”, rekao je.

Jedina opstala do danas

Bild nagađa kako bi Trumpova ljubavnica mogla biti Hope Hicks (29), njegova mlada i zgodna direktorica komunikacija. U prilog tome ide nekoliko činjenica. Osim što se već pokazalo kako imala aferu s oženjenim Lewandowskim, iako nema previše političkog iskustva napredovala je strelovito brzo. Bila je savjetnica Trumpove kćeri Ivanke, a radila je i kao glasnogovornica Trumpove kampanje, što je bio njezin prvi posao u politici. Upravo je tada spavala s Lewandowskim. Danas je postala direktorica komunikacija Bijele kuće.

U knjizi se opisuje kako ona najbolje zna “čitati” Trumpa. Tijekom kampanje je najviše vremena provodila s njime pa tako Wolff u knjizi otkriva da je čak glačala njegove hlače na jednom službenom putu. Dok ih je on imao na sebi. Nakon ulaska u Bijelu kuću, jedino je ona znala izaći na kraj s nepredvidljivim Trumpom. Prema knjizi, Hick filtrira novine kako Trump ne bi čitao ono što ga uzrujava.

Pornoglumici platio da šuti

Ako je afera s bivšom manekenkom koja se Trumpovom timu pridružila kad je imala tek 26, i jedina je uz kćer Ivanku i zeta Jareda Kushnera opstala do danas, točna, ne bi bila prva.

Trump se već pravda zbog afere koju je navodno imao s pornoglumicom. Stormy (38) je razgovarala s Touche magazinom 2011. godine, no intervju je ostao neobjavljen do prošlog tjedna, nakon što su glasine o njihovoj navodnoj aferi dospjele do Wall Street Journala

TRUMP PORNOZVIJEZDI PLATIO 130.000 DOLARA ZA ŠUTNJU O VEZI? Odvjetnik sve to naziva progonom njegovog klijenta