TRUMP GA NAPADA, ALI ON OSTAJE PRI SVOM: ‘Predsjednik i dalje ima moju podršku’

Nekad bliski prijatelji, Steve Bannon i Donald Trump, sada su u zavadi zbog nečega što je Bannon rekao, a što insinuira da je Trump počinio izdaju.

Steve Bannon, bivši savjetnik Donalda Trumpa, opetovao je svoju potporu američkom predsjedniku, premda se u srijedu našao na meti njegova žestokog napada. “Predsjednik Sjedinjenih Država je velik čovjek”, rekao je Bannon u srijedu navečer, nekoliko sati nakon objave oštrog priopćenja Bijele kuće u kojemu ga se optužuje da je “izgubio razum”.

“Uvijek ga podupirem, bilo da putujem zemljom, na radiju ili na webu”, dodao je vlasnik desničarskog informativnog portala Breitbart News za radio Sirius XM.

BIVŠI GLAVNI STRATEG BIJELE KUĆE: ‘Sastanak Trumpova sina s Rusima bio je izdajnički čin’



Izdajnički sastanak

Objavljivanje ulomaka knjige koja će uskoro izaći i u kojoj Bannon optužuje Trumpova starijeg sina za “izdaju”, naljutilo je američkog predsjednika.

“Steve Bannon nema ništa samnom ni s mojom dužnosti. Kada je dobio otkaz, nije izgubio samo posao, nego i razum”, rekao je govoreći o onome koji je, među ostalima, zaslužan za njegovu pobjedu na izborima 2016. i koji je šest mjeseci bio njegov blizak savjetnik u Bijeloj kući.

Kleveta ili istina?

Charles Harder, jedan od Trumpovih odvjetnika, uputio je Bannonu pisanu opomenu u kojoj ga optužuje da je prekršio dogovor o čuvanju tajne i iznosio klevete o Trumpu i o njegovoj obitelji.

Bannon je nazvao je sastanak Trumpovog sina i glavnih dužnosnika iz kampanje sa skupinom Rusa u lipnju 2016. “izdajničkim” i “nedomoljubnim”, pokazuju ulomci iz nove knjige koje je u srijedu dobio na uvid Reuters.

‘ON JE POTPUNO SIŠAO S UMA’ Trump se okomio na najbližeg suradnika koji ga je prozvao zbog ‘izdajničkog sastanka s Rusima’

Bannon je ostao zaprepašten susretom u Trump Toweru u New Yorku na kojem je ruski odvjetnik navodno ponudio inkriminirajuće informacije o predsjedničkoj kandidatkinji demokrata Hillary Clinton, stoji u knjizi “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće”), autora Michaela Wolffa.

Bivši prijatelji

Wolff, inače novinar Hollywood Reportera, knjigu je napisao na temelju više od 200 razgovora s predsjednikom, njegovim najbližim suradnicima i članovima administracije.

Bannon je postao Trumpov šef kampanje u mjesecima uoči izbora u studenom 2016., nakon susreta u Trump Toweru, a nakon izborne pobjede je postao glavni strateg Bijele kuće tijekom turbulentnih prvih osam mjeseci predsjedništva.

Trump mu je uručio otkaz u kolovozu, uklonivši tog krajnje desnog arhitekta svoje pobjede i glavnog poticatelja nacionalističkih i antiglobalizacijskih aspekata njegove politike.

10 EKSPLOZIVNIH OTKRIĆA IZ NOVE KNJIGE O TRUMPU: ‘Nakon pobjede je bio blijed poput duha, ne zna što radi, a Bijela kuća ga straši’