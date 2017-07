TRI MEDVJEDIĆA STRADALA NA AUTOCESTI: Negdje u blizini luta i uznemirena, potencijalno agresivna medvjedica

Na autocesti Maribor-Ljubljana jutros su pronađena su tri mrtva medvjedića, objavilo je lokalno lovačko društvo iz sela Vransko, s upozorenjem da se na tom području kreće uznemirena medvjedica.

Zbog opasnosti da bi majka nastradale mladunčadi mogla biti agresivna izdano je upozorenje šetačima u prirodi i skupljačima gljiva da se suzdrže od takvih aktivnosti.

Pozivamo ljude da se ne zadržavaju na tom području jer je medvjedica nepredvidiva i opasna, a vjerojatno će se ovdje zadržati još neko vrijeme, kazao je za Slovensku televiziju Vojko Križnik iz Lovačke družine Vransko.

U opasnosti i šira okolica

S druge strane, dodao je kako odrasli medvjed koji se obično kreće noću u desetak sati može prijeći i dvadesetak kilometara, pa bi u opasnosti mogla biti i šira okolica.



Mrtvi medvjedići nađeni su na potezu autoceste između tunela Ličica i naplatne postaje Vransko, a smatra se da ih je tijekom noći pregazio neki kamion, čiji vozač o tome nije obavijestio nadležne, javljaju slovenski mediji.

Nije se prvi put dogodilo da na području kojim upravlja naše lovačko društvo u prometu stradavaju medvjedi, kazao je Križnik, koji smatra da je odabrana trasa autoceste prema Ljubljani prekinula migracijski put medvjeda prema Austriji, te da nisu osigurani adekvatni sigurni prijelazi za te životinje.

Potreban je nadvožnjak

“Već prilikom gradnje atoceste smo upozoravali da ovdje prolazi medvjeđi koridor i da bi bio potreban nadvožnjak za siguran prijelaz smeđih medvjeda i drugih životinja”, kazao je lovac iz Vranskoga.

Spomenuto je društvo povodom novog stradavanja smeđeg medvjeda čija se populacija u Sloveniji procjenjuje na oko 500 jedinki na svojim internet stranicama ponovilo standardne naputke za susret čovjeka i medvjeda u prirodi, od kojih se neki koji nisu upoznati s navikama i ćudi tih životinja mogu učiniti čudnima.

Sačuvajte hladnu glavu

Glavna je preporuka slovenskog Zavoda za šume, ustanove koje brine o dobrobiti medvjeda, da u slučaj susreta s tom zvjeri treba ostati hladnokrvan.

“Kad medvjeda primijetimo iz daleka, moramo se mirno povući u smjer odakle smo došli. Ako nam se medvjed približava, a još nas nije primijetio, moramo ga na našu nazočnost upozoriti mirnim glasom, pa će se on u pravilu sam povući. Ako pak krene prema nama, moramo ostati mirno na mjestu: u tom će se slučaju medvjed gotovo sigurno zaustaviti još prije nego dođe do nas jer se radi o lažnom, simuliranom napadu i neće doći do fizičkog kontakta”, neka su od uputstava stručnjaka za ponašanje slovenskog medvjeda.

Taktike izbjegavanja susreta

Kako bi se izbjegli neželjeni susreti s medvjedom neke od preporučenih taktika ponašanja u šumi su glasni razgovor ili zviždukanje, što će životinje odvratiti od čovjeka jer one ljude ne doživljavaju kao neprijatelja, a sasvim je pogrešno pred medvjedom bježati ili se u panici penjati na drvo.

Ne treba paničariti ni kada se medvjed zaustavi i postavi na stražnje noge jer to nije znak da će napasti, smatraju slovenski stručnjaci za ponašanje životinja.

“Medvjed koji se uspravi na zadnje noge ne demonstrira agresivnost nego samo želi dobiti bolji pogled na okolicu. U toj situaciji jako pomaže ako progovorimo mirnim glasom jer će shvatiti da ima posla sa čovjekom, pa će se sam povući”, jedna je od standardnih preporuka slovenskih stručnjaka za bliske susrete s medvjedima.

Ne istražujte brloge

Strogo je pak zabranjeno “istraživati” medvjeđe brloge ili pak gađati medvjede kamenjem jer to u njima potiče agresivnost.

O svakom susretu s agresivnim medvjedima pak treba obavijestiti policiju ili interventne lovačke ekipe koje godišnje dobivaju određene kvote odstrijela medvjeda, a kako bi se njihova populacija održavala u skladu s prirodnom ravnotežom, ne ugrožavajući ljudska naselja na području medvjeđeg habitata.