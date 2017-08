TRGOVINSKI RAT SA SUSJEDIMA: BiH ministar očekuje Tolušićev odgovor do sutra, inače će posegnuti za novim mjerama

Zajedničko reagiranje država zapadnog Balkana na odluku Hrvatske o povećanju pristojbi za nadzor nad uvoznim voćem i povrćem pokazatelj je novog odnosa prema ovakvim pitanjima kakav će biti prakticiran ubuduće u svakom sličnom slučaju, najavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u intervjuu koji su objavile banjolučke “Nezavisne novine”.

“Zaključci koje smo donijeli su jasna poruka što će se dogoditi ako se nešto slično ponovi. Mislim da je način na koji smo reagirali određena vrsta zaokreta u odnosu na ranije ponašanje. Naša temeljna poruka je da se ukinu diskriminatorske mjere, a ako se ne ukinu mi možemo posegnuti za drugačijim mjerama. To se do sada u BiH nije pojavljivalo. Ovaj put smo pokazali odlučnost, ali rekao bih i strpljenje jer želimo dobru regionalnu suradnju sa susjedima, pa i s Hrvatskom no nitko ne treba sumnjati da nećemo iskoristiti sve mjere koje nam stoje na raspolaganju”, kazao je Šarović.

Do sutra očekuje odgovor Hrvatske

Ponovio je kako do petka očekuje konačni dogovor s Hrvatskom o novim iznosima pristojbi koje će se primjenivati pri fitosanitarnom nadzoru kao i da će ti troškovi biti na razini europskog prosjeka te identični za hrvatske poljoprivrednike kao i za uvoznike.

Uz to se, kako je pojasnio, cijena se mora bazirati na cjelokupnom teretu u jednom kamionu a ne na svakoj vrsti proizvoda koji se u njemu eventualno uvozi.



Šarović je upozorio kako bi svaki drugi ishod pregovora koji su u tijeku vodio daljem zaoštravanju ovog trgovinskog sukoba od čega bi u konačnici svi imali samo štete.

“Nećemo sjediti prekriženih ruku ukoliko ne dođe do zaokreta po pitanju ovog pravilnika”, kazao je Šarović.

Radi se na rješenju

Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede donijelo je u srpnju novi pravilnik kojim se uvodi kontrola većeg broja vrsta voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja nego dosad, a naknada za inspekcijski nadzor povećava s 90 na 2000 kuna.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak da je naložio ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću da već ovog tjedna pronađe rješenje koje će otkloniti problem sa susjednim zemljama vezan uz povećane pristojbe prilikom uvoza voća i povrća.