TRUMP PRIJETI RATOM PROTIV SVIJETA: ‘Njegova bi “kazna” mogla uništiti 1.6 milijardi ljudi’

Donald Trump ne namjerava samo graditi zidove prema Meksiku nego i podizati gospodarske barijere. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja se u utorak nalazi s američkim predsjednikom, od toga će ga pokušati odgovoriti.

Mnogi se boje da će Donald Trump svojom gospodarskim planovima izazvati trgovinski rat globalnih razmjera. Zasad se ništa konkretno nije dogodilo, ali sve naznake idu u smjeru izolacije američkog gospodarstva od ostatka svijeta. Jedna od tih naznaka je i najava zaštite domaćeg tržišta od uvoza kako bi se zaštitila domaća proizvodnja.

“Mi želimo uvesti poreze na uvoz iz zemalja s kojima SAD ima trgovinski deficit”, najavio je Trumpov glasnogovornik Sean Spicer. Riječ je o porezu koji bi iznosio 20 posto.

‘Nadamo se da će sve ostati na prijetnjama’

A to bi moglo pogoditi i njemačko gospodarstvo. Njemačka poduzeća su u prošloj godini, prema privremenim podacima Statističkog ureda Njemačke, u SAD izvezla robe i usluga u vrijednosti od 107 milijardi dolara. To je gotovo dvostruko više od njemačkog uvoza iz SAD-a.



Trgovinske barijere bi stoga snažno pogodile njemačko gospodarstvo koje je tradicionalno okrenuto izvozu. 40 posto gospodarskog učinka Njemačke otpada na izvoz. 10 posto se odnosi na SAD.

„Nadamo se da će sve ostati na prijetnjama”, kaže Jürgen Matthes iz Instituta njemačkog gospodarstva iz Kölna za Deutsche Welle. No sudeći po prvim koracima koje je poduzeo Trump nakon preuzimanja vlasti, ostaje malo nade.

U najgorem slučaju postoji opasnost od gubitka 1,6 milijuna radnih mjesta. No od tih 1,6 milijuna radnih mjesta 600.000 se odnosi na radna mjesta američkih tvrtki koje posluju u Njemačkoj. Dakle kažnjavajući njemačko gospodarstvo, Trump bi tako kaznio i američke tvrtke.

Trumpovi planovi su od samog početka dvosjekli mač. Proizvodni lanci već odavno nisu vezani uz jednu zemlju. I američke tvrtke su ovisne o dijelovima i poluproizvodima iz inozemstva. Porezi, tj. carine na ovu robu bi automatski podigle cijenu i američkom konačnom proizvodu.

„Može se lako dogoditi da Trump samom sebi naškodi ovakvom politikom jer ona ugrožava radna mjesta i u SAD-u”, smatra dr. André Wolf s hamburškog Instituta za svjetsko gospodarstvo.

Sličnog su mišljenja i ostali ekonomisti poput Matthesa koji smatraju da američki građani sigurno neće prihvatiti više cijene i otkaze kao posljedicu izolacionističke politike.

No, mišljenja ekonomista Trumpa pretjerano ne zanimaju. On se posebice okomio na njemačku automobilsku industriju. Nedavno je preko intervjua njemačkom tabloidu Bild BMW-u zaprijetio carinom od 35 posto na svaki automobil uvezen u SAD. Njemačka automobilska industrija ozbiljno shvaća ove prijetnje. Konačno, 15 posto njemačkih automobila se izvozi u SAD. No, izolacija američke automobilske industrije bi se kao bumerang vratila natrag u SAD, smatra konzultantska tvrtka Roland Berger.

Uzvratiti istom mjerom ili čekati da sve prođe?

Svi ovi primjeri pokazuju: gospodarstva Njemačke i SAD-a su vrlo povezana. Barijere bi naškodile i jednima i drugima. Trumpove mjere bi partnere diljem svijeta dovele u nezgodan položaj i stavile pred dilemu: uzvratiti istom mjerom ili čekati da sve prođe.

„Uvođenje protumjera SAD-u bi opet pogodilo ne samo američko nego i EU-gospodarstvo”, smatra Matthes.

No, prije nego što dođe do ovog scenarija Trump mora zaista krenuti u ofenzivu. A upravo od toga će ga njemačka kancelarka Angela Merkel pokušati odvratiti tijekom svog prvog susreta s novim američkim predsjednikom ovoga utorka u Washingtonu.