TOP DESET SKANDALOZNIH TAJNI MASONA: Evo što se sve zna o ovoj tajnovitoj i kontroverznoj skupini

Masoni su jedna od najtajnovitijih i najkontroverznijih religioznih skupina u svijetu. Postoje stoljećima a ako vjerujemo njihovim tvrdnjama, u tajnosti su postojali još i prije. Kakva god bila njihova povijest, nagađanja o tome uvijek su bila zabavna razonoda, a posebno kad se radi o najskandaloznijim tajnama masona. Prenošenje tradiccija i tajni s generacije na generaciju otežava znanje o tome koje su prakse prestale, a što se još prakticira.

Ovih deset masonskih aktivnosti možemo smatrati tek privremenim činjenicama, no uvijek je zanimljivo razmišljati o tome što se možda događa iza naših leđa.

10. Neće istinito svjedočiti jedni protiv drugih

Masonima je naređeno da ne svjedoče istinito kada se sudi drugom masonu. Priznaju da je to krivokletstvo, no njima je daleko veći grijeh izdati jednoga od svojih.

9. Tajno rukovanje

Iako neki članovi masona ne priznaju to u javnosti, oni imaju barem jednu vrstu tajnog rukovanja. Navodno postoje i određene rečenice koje mason može izgovoriti kad se suočava s velikom opasnošću, koje će potaknuti ostale članove da mu pohitaju u pomoć. Osnivač mormonizma Joseph Smith navodno je izgovorio jednu takvu rečenicu u trenucima neposredno prije smrti.

8. Imaju više tajnih lozinki

To je jedna od najpoznatijih činjenica o masonima, no općenito je viđenje da oni imaju samo jednu tajnu lozinku. Zapravo ih je nekoliko, za različite prigode i razloge. Dok je jedna osoba ubijena zbog tajne riječi ‘mor-bon-zi’, malo je ljudi znalo što to zapravo znači. Ta se tajna riječ koristila samo za obrede. ‘Tu-bal-cain’ je češća tajna lozinka koju zna svaki mason.

7. Njihovi rituali uključuju omče

Rituali inicijacije koje masoni opisuju kao prekrasne, uključuju omču. Teško je reći radi li se o prijetnji, pozivu na šutnju ili je to jednostavno simbol pupčane vrpce, kako oni tvrde, no u svakom je slučaju vrijedno spomena.

6. Opsjednuti su suncem

Masoni vjeruju da istok simbolizira ponovno rođenje. Pjevaju suncu, diveći se njegovu prolasku kroz nebo. Masonske lože teže izgradnji na istoku i zapadu, kao pokušaj kontrole solarne moći za vlastite potrebe.

5. Masoni ne uključuju ateiste

Nije moguće postati mason ako ste ateist. Prvi zahtjev za potencijalne članove je taj da moraju vjerovati u neku vrstu više sile. Tvrde da im nije bitno kakva je to sila, no morate ju definirati za sebe. Možete i lagati o tome, no religija je njima jako važna. S druge strane, tradicionalno isključene skupine poput homoseksualaca, uključene su u masone dok god se ponašaju prema istim moralnim pravilima kao drugi članovi. I dalje isključuju žene, no neke skupine trenutno i to pravilo preispituju.

4. Rade na kontroli politike i financija u različitim državama

Korumpiranost masona je dobro dokumentirana, no često prikrivena. Pola milijuna masona u Engleskoj uključeno je u bankarstvo, politiku i vlast. Često kontroliraju čak i bolnice i sveučilišta.

3. Njihov se simbol nalazi na novčanici američkog dolara

Ako ste ikad izbliza pogledali novčanice američkih dolara, vjerojatno ste primijetili oko iznad piramide. To je masonski simbol koji znači ‘novi svjetski poredak’. Mnogi kažu da sami masoni nisu utjecali na to da se njihov simbol pojavi na novcu, već je to slučajnost.

2. Anders Breivik je bio mason

Breivik, odgovoran za masovna ubojstva u Norveškoj 2011. godine, bio je član masonske lože u St. Olafu u Oslu. Brzo je bio izbačen no o njegovoj se uključenosti u tu organizaciju još raspravlja.

1. Imali su ključnu ulogu u istraživanju svemira

Neki kažu da masoni imaju plan preuzimanja svijeta, no čini se da nekim masonima ni to nije dovoljno pa planiraju preuzeti i mjesec. Astronauti u programu Apollo, uključujući i Buzza Aldrina, bili su masoni.

Neke od ovih neobičnih i skandaloznih tajni masona očito su tek urbane legende i trebaju se uzeti s rezervom, no čini se da neke ipak sadrže dobar dio istine. Jedno je sigurno – masoni nisu tek zastarjeli kult. Još uvijek imaju velik broj aktivnih članova koji rade kako bi dostigli neku svrhu, iako se još ne možemo složiti oko toga o čemu se točno radi.

