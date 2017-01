TOMA NIKOLIĆ U DOMOVINSKOM RATU: ‘Napio se pa da bi pokazao da je pravi Srbin, ubio starce i bacio ih u bazen’

Od desne ruke Vojislava Šešelja, do predsjednika države koja se ‘reklamira’ kao demokratska – tako bi u najkraćim crtama mogao biti ilustriran put Tomislava Nikolića čiji se predsjednički mandat bliži kraju.

Radi se o čovjeku kojeg je Šešelj 1993. godine, na Romaniji, proglasio četničkim vojvodom i o čovjeku koji je u jesen i zimu 1991. godine boravio u hrvatskom selu Antin, nedaleko od Vinkovaca, gdje su počinjeni i neki ratni zločini, piše Al Jazeera.

Mještani tog sela, u kojem je tijekom Domovinskoga rata ubijen ili nestalo 39 ljudi, tvrde kako nije sporno da je Nikolić tamo boravio. I sam je priznao da je bio tamo. Mnogi su mještana davali iskaze o svemu što se tamo događalo no do sada se nije dogodilo ništa.

Teške optužbe

O Nikolićevoj ulozi je u jednoj televizijskoj emisiji u Srbiji, tijekom 2007. godine, progovorio i nekadašnji dužnosnik u Vladi Srbije Vladimir Beba Popović. Govorio je o razgovoru kojeg su vodili ubijeni srbijanski premijer Zoran Đinđić i Jovica Stanišić, koji je jedno vrijeme bio i zapovjednik srpske tajne policije kojemu se u Haagu sudi za ratne zločine.



‘Stanišić nam je rekao kako možete da rasturite radikale, imate neke informacije za Tomu Nikolića. Kažem mu: ‘Nemamo ništa za Tomu’. On kaže: ‘Kako nema, ima služba. Pa on je lično u selu Antin, u zapadnoj Baranji, poslije posjeta tamo nekom dobrovoljačkom odredu Radikalne stranke, kad je on došao kao funkcioner, i kad su tamo ovo ono na ražnju, jagnjetina, ovo ono… Malo se napio, pa uvečer da bi pokazao da je pravi Srbin uzeo kalašnjikov i neke babe i dede, njih jedno 10 ili 15, pobio i pobacao ih u bazen’, rekao je tada Popović, prenosi Al Jazeera.

Nema svjedoka

Razlog iz kojeg nikada ništa nije pokrenuto u kontekstu optužbi za ratne zločine na račun Tome Nikolića jest manjak svjedoka – ljudi su u tom selu ili ubijeni ili nestali, ili danas prestari.

Nikolić je svojedobno odbacio sve optužbe na svoj račun i rekao kao u Antinu, za njegova boravka tamo nije bilo ratnih djelovanja te da on nije ni metak ispalio. Uglavnom je, kaže, čuvao stražu.

‘U Antinu sam kao dobrovoljac bio dva mjeseca, od 5. prosinca 1991. godine pa do kraja siječnja 1992. godine. Nitko nije povrijeđen, a kamoli ubijen. Što da poričem? Zar me Hrvati do sada ne bi vješali da sam zaista počinio ratni zločin? Ja sam bio jedan običan dobrovoljac koji ni na što nije utjecao. Nikoga niti sam ranio, niti ubio, niti mučio. Nikoga nisam zlostavljao’, rekao je svojevremeno Nikolić.