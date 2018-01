TKO STOJI IZA ATENTATA NA PREMIJERKU? Deset godina kasnije, jedno od najpoznatijih svjetskih ubojstava ostaje misterij

Prošlo je deset godina od atenata na Benazir Bhutto. Zbog njene smrti ni danas nitko nije osuđen.

Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto ubijena je 27. prosinca 2007. godine u napadu 15-godišnjeg ubojice i još jednog bombaša samoubojice koji su djelovali u ime pakistanskih talibana. Bhutto se nalazila na predizbornom skupu u gradu Rawalpindiju kad je u svom automobilu pogođena hicima u vrat i prsa nakon čega se bombaš raznio i sa sobom u smrt odveo još 20 ljudi.

Bhutto, koja je kao premijerka djelovala od 1988. do 1990. godine, ovom se kampanjom pokušala vratiti u ured premijera i tako okončati vladavinu Perveza Mušarafa koji je vlast preuzeo 1999. godine vojnim udarom.





Je li Mušaraf imao prste u svemu?

‘Mušaraf je iskoristio cijelu situaciju da bi ubio moju majku. Terorist je možda povukao okidač ali Mušaraf je namjerno sabotirao njenu sigurnost kako bi ona bila ubijena i maknuta sa scene’, Bilawal Zardari, sin ubijene premijerke.

Protiv Mušarafa je 2013. godine podignuta optužnica zbog ubojstva Benazir Bhutto, no on je sve optužbe odbacio, a dokazi protiv njega bili su mahom indikativni i nedovoljni za osudu.

No, sada je po prvi put Pervez Mušaraf priznao da je možda u cijelom slučaju postojala nekakva umješanost države. ‘Moguće je, uistinu je moguće. Ona nije bila dio vjerskog lobija, nije uopće bila popularna’, rekao je Mušaraf u intervjuu.

Nitko nije osuđen

Nakon što je suprug ubijene premijerke 2008. godine postao predsjednik Pakistana, pojavila se i teorija da je upravo on iza atentata na svoju suprugu. Za to, međutim, nema nikakvih dokaza pa ni onih indikativnih. Onima koji su ga optuživali vrlo je oštro odgovorio. ‘Zašutite. To je moja žena. Majka moje djece. Kako možete znati kako je? Jeste li proživjeli ovakve okolnosti? Samo tada možete shvatiti ovu bol. Ako niste onda jednostavno ušutite’, rekao je Asif Zardari jednom prilikom.

Petorica navodnih urotnika prošle su godine oslobođeni svih optužbi.

Od atentata na Benazir Bhutto prošlo je deset godina, a unatoč svim teorijama i tvrdnjama nitko nije osuđen za njenu smrt.