TKO JE ‘SLUČAJNI JUNAK’ KOJI JE SPASIO SVIJET OD HAKERSKOG NAPADA: Ima samo 22 godine, a sada su ga angažirali britanski obavještajci

Mladi cyber stručnjak koji je spasio britansku Nacionalnu zdravstvenu službu od hakera sada radi za GCHQ, Središnje državne komunikacije, britansku obavještajnu i sigurnosnu organizaciju odgovornu za pružanje informacija britanskoj vladi i oružanim snagama. Toj je organizaciji pomogao u borbi protiv još jednog napada, piše Telegraph.

Marcus Hutchins odgovoran je za zaustavljanje WannaCry ransomware napada diljem svijeta. Samoukom je 22-godišnjaku trebalo samo nekoliko sati za zaustavljanje prodora napada koji se već raširio na više od 200 tisuća žrtava diljem 150 zemalja. Jedna od žrtava bila je i britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS).

Zaustavio velik napad iz svoje sobe

Marcus sada radi za vladino središte za nacionalnu cyber-sigurnost, gdje pomaže u sprečavanju novog vala zlonamjernog softvera.

Smatra se da je on iz malene sobe u kući svojih roditelja uspio zaustaviti veliki napad. Prošle su noći objavljene fotografije njegovog IT centra kojeg je sam uspostavio. Vidi se kako je soba prepuna praznih kutija pizza, video igricama i računalnim poslužiteljima.



Druge fotografije pokazuju njega, kompjuterskog stručnjaka koji nije išao na fakultet, na DEFCON-u u Las Vegasu, najvećem svjetskom skupu internetskih hakera.

Kurtis Baron, osnivač Fidus informacijske sigurnosti koji je s Hutchinsom prošle godine putovao u Las Vegas, rekao je da je mladić samo radio svoj posao kad je zaustavio napad.

Za The Telegraph je rekao da ga poznaje već dugo vremena te ga opisao kao dobrog prijatelja i poslovnog kolegu.

‘Samo je radio svoj posao. Kada bismo ga mogli uvjeriti da dođe raditi za nas, odmah bismo ga zaposlili, no on to ne želi’, kaže Baron i dodaje kako Hutchins sve to ne doživljava kao posao već kao strast za koju je igrom slučaja i plaćen.

‘Plaćen je da radi ono što mu je zapravo hobi’

Andrew Mabbitt, suosnivač Fidusa opisao je Hutchinsa kao ‘jednu od najpametnijih i najtalentiranijih osoba koje zna’.

‘Plaćen je da radi ono što mu je hobi, a to je san većine ljudi’, kaže.

Hutchins stanuje u popularnom ljetovalištu na sjevernoj obali Devona. Njegovi roditelji rade u medicinskoj industriji, a ima i mlađeg brata.

Njegovi su računi na društvenim mrežama prepuni tvitova o tome kako voli surfati te koliko uživa u pogledima na valove duž obale. U jednom je tvitu napisao: ‘Mogao bih se preseliti u grad, no koji bi mi grad omogućio ovakav pogled?’.

Prije godinu dana sepridružio jednoj privatnoj tvrtci u Los Angelesu, a kasnije je i više putovao po SAD-u. Priznao je da je jako zabrinut da je on možda ‘previše štreberski tip’ za Las Vegas.

Tvitovi njegovih poslovnih suradnika iz doba tih putovanja pokazuju skupinu u hotelskoj sobi koja je prepuna boca šampanjca, votke, energetskih pića i pizze.

Kad je pobijedio virus, uzviknuo je ‘eureka!’

U listopadu je Marcus govorio o zapošljavanju svog prvog zaposlenika i na društvenim je mrežama objavio fotografije kmpjutera koje je sam postavio nakon što ih je pronašao u kontejnerima iza jednog supermarketa.

U siječnju je ovaj mladi stručnjak objavio video snimku od 30 sekundi na kojoj se vidi on u svojoj sobi prepunoj kompjuterskih monitora, kablova i ostalih gadgeta.

‘Nakon tri godine truda, konačno imam malware laboratorij s kojim sam zadovoljan’, rekao je.

U subotu je postao slučajni junak napada. U svom je blogu opisao kako je spriječio širenje virusa tako što je kupio domenu za web stranicu za osam funti. Na taj je način preusmjerio virus drugdje. Navodno je uzviknuo ‘eureka’ kad je shvatio da je sasvim slučajno pobijedio virus.

Rekao je da nije nikad išao na fakultet, a sofisticirane tehnike hakiranja naučio je sam.