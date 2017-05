TKO JE MLADI MONSTRUM? ‘Nedavno se počeo strašno čudno ponašati, pokazao mi je lice mržnje’

Policija je identificirala 22-godišnjeg Salmana Abedija kao bombaša samoubojicu koji je eksplozivom kućne radinosti u ponedjeljak navečer ubio ukupno 22 ljudi te ranio njih 50-ak. Dvadesetak ljudi još se bori za život. Ozljede koje su pretrpjeli su prestrašne.

OTKRIVEN IDENTITET NAPADAČA IZ MANCHESTERA: 22-godišnji Salman Abedi rođen je i odrastao u tom gradu

Albedi je putovao u Libiju, a sada sigurnosne službe doznaju kako je bio povezan s Al Qaedom i takozvanom Islamskom državom u svojoj domovini. 22-godišnjak se, vjeruje se, tek prošlog tjedna vratio u Manchester.

Jedan od njegovih školskih kolega rekao je za Times kako je Albedi prije tri tjedna otišao u Libiju te da se vratio prije tek nekoliko dana, prenosi Telegraph.



Bombaš samoubojica rođen je u Manchesteru i odrasao je u usko povezanoj libijskoj zajednici koja je poznata po snažnom opiranju režima Moamera Gaddafija.

Nedavno se radikalizirao, nije posve jasno kada točno te je poznato kako je slavio lokalnu džamiju koja je u prošlosti optužena za financijsku potporu džihadistima.

Abedijev stariji brat Ismail bio je učitelj u džamiji Didsbury Koran. Imam je prošle večeri kazao kako mu je Salman Abedi, koji je nosio islamističku halju, pokazao ‘lice mržnje’ kada je upozoravao na opasnosti takozvane Islamske države.

Obitelj

Abedi je rođen 1994., kao drugo najmađe od četvero djece. Njegovi su roditelji bili libijski izbjeglice koji su pobjegli u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi pobjegli od Gaddagija. Njegova majka te otac, inače zaštitar, oboje su rođeni u Tripoliju no čini se kako su emigrirali u London prije nego li su preselili u južni Manchester, gdje žive posljednjih desetak godina.

Abedi je pohađao lokalnu školu, a zatim i Sveučilište Salford na kojem je studirao poslovni menadžment. Od studija je naposlijetku ipak odustao. Njegova putovanja u Libiju, gdje su se roditelji vratili 2011. nakon pada Gaddafija, sada su predmet istraživanja veza s džihadistima.

Grupa Gaddafijevih disidenata, koji su bili članovi ilegalne skupine LIFG (Libyan Islamic Fightin Group), živjeli su vrlo blizu Abedija u južnom Manchesteru. Među njima je bio i Abd al-Baset Azzouz koji je napustio Britaniju kako bi vodio terorističku mrežu u Libiji koja je nadgledao Ayman al-Zawahiri, nasljednik Osame bin Ladena, piše Telegraph.

48-godišnji Azzouz, stručnjak u izradi bombi, bio je optužen za vođenje Al Qaedine mreže u južnoj Libiji. Azzouz je 2014. u Libiji imao 200 do 300 militanata pod svojom čizmom te je bio gotovo profesionalac u izradi eksploziva.

Veze s terorizmom

Još jedan član libijske zajednice u Manchesteru, Salah Aboaoba, rekao je za Channel 4 news davne 2011. kako je skupljao financijska sredstva za LIFG dok je živio u Manchesteru te da je taj posao obavljao u istoj džamiji koju je pohodio i ubojica iz arene.

Mohammed Saeed El-Saeiti, imam u džamiji, jučer je Abedija okarakterizirao kao opasnog ekstremista.

‘Salman mi je pokazao lice mržnje kada sam govorio o ISIS-u. Često je to činio i shvaćao sam da me ta osoba ne voli. Nije me ovo iznenadilo’, kazao je imam.

Salman je više puta posjetio džamiju kako bi se molio, no imam inzistira kako on ‘nije bio njegov prijatelj niti blizak s njim na bilo koji način’.

‘Razumijem da me nije volio jer sam govorio protiv Isisa u obredima petkom. Kad god bi prolazio kraj mene nije me pozdravljao. A znate da kod muslimana znači da vas ne vole’, kazao je imam.

Dom ubojice

Susjedi koji su živjeli u blizini Abedija posvjedočili su kako je on u kratkom periodu vremena postao pobožan i povučen.

‘Ta libijska obitelj ponašala se čudno. Prije nekoliko mjeseci Salman je pjevušio prvu islamsku molitvu vrlo glasno nasred ulice. Pjevao je na arapskom. Govorio je kako postoji samo jedan bog te da je prorok Muhamed taj koji prenosi njegove poruke’, rekla je jedna od susjeda.

Obiteljski prijatelj koji je Abedijeve opisao kao ‘vrlo religiozne’, rekao je kako je većina obitelj otišla u Libiju, dok su u Engleskoj ostali samo Salman i njegov stariji brat Ismail.

Upućeni kažu kako je na njihovoj kući visjela velika libijska ili iračka zastava.

Policijske racije

Susjedi su se u utorak ujutro probudili s viješću da je mirni mladić iz ulice raznio sebe te pritom pobio 22 nedužne žrtve. Policija je razvalila ulazna vrata njegova doma oko 11:30 ujutro. Prema riječima stanovnika, dva helikoptera i barem 30 policajaca stiglo je provesti raciju.

‘Policija je bila naoružana do zuba, svi redom. Sve je izgledalo poput scene iz ratova. Bilo je strašno, oko 30 njih stiglo je u punoj opremi te su maknuli drvenu ogradu između dva zemljišta.

Tada su na raznijeli vrata. Cijela je operacija trajala oko 90 sekundi. Nismo vidjeli da ikoga izvodee van, kuća je bila prazna’, kazao je svjedok.