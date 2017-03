TINEJDŽERSKI LJUBAVNI TROKUT ZAVRŠIO TRAGEDIJOM: Ubio brata, a fotografija na Facebooku otkrila mogući motiv

Milošu Jakovljeviću (21) iz Kaluđerice, optuženom da je ubio svog brata Marka (16) u travnju 2014. godine, trebale su tri godine da konačno prizna da je kriv za ubojstvo koje su od početka pratile brojne kontroverze, lažne izjave optuženog i njegovih suučesnika, s ponajviše teška sudbina roditelja kojima je jedan sin ubijen, a drugi završio u zatvoru.

“Nisam htio ubiti svog Marka. Sve se slučajno dogodilo”, izjavio je Miloš prošlog tjedna na suđenju gdje je optužen za teško ubojstvo za koje mu prijeti kazna do 40 godina zatvora, piše Blic.

U siječnju je Miloševa obrana podnijela prijedlog za sporazumno priznanje krivice ubojstva iz nehata, ali je tužiteljstvo to odbilo, ostajući pri stavu da se radi o teškom ubojstvu.

Istražujući jednu od najtragičnijih obiteljskih drama u Srbiji, Blic je došao do novih saznanja koja u cijeli slučaj unose novu dozu misterije, ali i pokreću i pitanje slučajnosti Miloševog ubojstva.



Okosnica slučaja bi, tako, mogla postati jedna ljubavna drama, odnosno ljubavni trokut: jedna djevojka i dva brata. Jedan ubijen, drugi optužen za ubojstvo.

Marko Jakovljević se, naime, zabavljao s T.S. Veza je trajala nekoliko mjeseci, prekinuli su, a onda su kobne večeri 21. travnja 2014. izašli u dvorište osnovne škole u Kaluđerici da bi se pomirili.

T. S. je došla prijateljicomn i sve troje su sjedjeli za jednim stolom. Za drugim je sjedio Markov brat Miloš s prijatljima. Marko je krenuo ispratiti bivšu djevojku i njezinu prijateljicu, a onda je odjeknuo pucanj.

“Ja sam tog popodneva popio dva, tri piva kod prijatelja… Poslije smo otišli u dvorište škole. S prijateljima sam sjedio za stolom pokraj Markovog. U jednom trenutku sam otišao mokriti iza zgrade i tada sam iz grmlja uzeo pištolj koji smo moj prijatelj Petar i ja tu sakrili dva, tri dana ranije. To je pištolj Petrovog oca. Namjeravali smo pucati u zrak u šumi. Zadjenuo sam pištolj za pojas i vratio se za stol gdje su me čekali prijatelji. Nisam vadio oružje sve dok je Marko bio tu, jer sam se bojao da će me odati roditeljima. Istog trenutka kada je Marko izašao iz dvorišta, ja sam izvukao pištolj da se pohvalim prijateljima. I on je opalio.

Sekundu kasnije sam čuo vrisak: “Marko je pao!”, svjedočio je Miloš prošlog tjedna.

Marku nije bilo spasa. Hitac ga je s leđa pogodio u srce.

Mjesec dana kasnije T.S. je na svojem Facesbook profilu objavila Markovu fotografiju uz komentar: “Nijednog više voleti ne smem. M.

T.S. poslije Markovog ubostva više nije bila aktivna na Facebooku. Objavila je samo dvije fotografije, jednu u maturalnoj haljinu i jednu snimljenu na njezinoj terasi.

Treća, koja je privukla pozornost pratitelja, je fotografija objavljena u kolovozu 2016. Na njoj je T.S. u Miloševom zagrljaju i poljubac. I srca koja su oboje objavili u komentarima.

Milošev i Markov otac Goran, koji je posljednjih godina uporno izbegavao novinare, javio se Blicu nakon što mu je p3rdočena fotografija koja ukazuje da između Miloša i T.S. postoji nešto više od prijateljstva i da bi to njegovog sina dodatno moglo dovesti u nezgodnu situaciju na sudu.

“Miloš se povukao, izlirao. Ne izlazi, niti mu itko dolazi. Jedino dolazi T.S., ponekad. Ona je bila u vezi s Markom, kratko, pa su raskinuli… Pitao sam Miloša jesu li u vezi. On kaže da nisu, da su prijatelji i da se ponekad dopisuju. Ne znam što da kažem. Ne štitim ga zato što mi je sin, ali siguran sam da je Marka ubio slučajno “, kaže Goran.

Zajednička fotografija Miloša i T.S. bila je i naslovna na njezinom Facebook profilu sve do subote popodne, kada je Blic preko posrednika uspio stupiti u kontakt s Milošem. Poručili su mu da su pogledali fotografije na FB profilu T.S. i pitali ga jesu li u ljubavnoj vezi i otkada.

Milošev odgovor bio je da to nije točno i da ne postoje nikakve fotografije njega i T.S.

“To nije moguće”, poručio je Miloš.

Deset minuta poslije razgovora, s djevojčinog profila uklonjena je njihova zajednička fotografija.

Previše misterije za jedan slučaj, zaključuje Blic.