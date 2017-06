Zbog povlačenja SAD-a iz Pariškog sporazuma, Europa zaoštrava odnose s Amerikom, Trumpa prozivaju svi čelnici – od Angele Merkel do gradonačelnika, a njegovi savjetnici daju ostavke.

Njemačka, Francuska i Italija objavile su zajedničku izjavu u kojoj odbacuju zahtjev predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se o Pariškom sporazumu o klimi ponovno pregovara.

“Pariški sporazum ostaje temelj suradnje među našim državama za učinkovito i pravovremeno sprječavanje klimatskih promjena i provedbu ciljeva Agende 2030 za održivi razvoj”, poručile su tri zemlje u izjavi.

TRUMP POTVRDIO POVLAČENJE SAD-a IZ PARIŠKOG SPORAZUMA: Svijet se okomio na njega, padaju i ostavke



“Smatramo zamah nastao u prosincu 2015. u Parizu nepovratnim i čvrsto vjerujemo da se ne može ponovno pregovarati o Pariškom sporazumu”, kažu te tri zemlje.

Njemačka, Francuska i Italija su rekle da su uvjerene da primjena Pariškog sporazuma nudi znatne gospodarske mogućnosti za rast u njihovim zemljama i u globalnim razmjerima.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ocijenio je Trumpovu odluku “teškom pogreškom”.

“Ta je odluka teška pogreška”, napisao je na Twitteru na engleskom i na njemačkom, nekoliko minuta nakon očekivane izjave čelnika Bijele kuće.

Bivša francuska ministrica okoliša Ségolène Royal nazvala je odluku “vrlo teškim zločinom protiv čovječnosti”, u izjavi za BFM TV.

Pozvao znanstvenike da dođu u Francusku

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u obraćanju na francuskom i engleskom koje je prenosila televizija rekao da je Trump “pogriješio glede interesa svoje zemlje, svog naroda i budućnosti našeg planeta”.

“Odlučno vam kažem: Mi nećemo pregovarati o manje ambicioznom dogovoru. Nikako”, rekao je Macron.

Macronova poruka bila je posebna oštra u usporedbi s komentarima nakon susreta s Trumpom na samitu skupine G7 na Siciliji prošlog tjedna, kada se još nadao da će Trumpa njegova pragmatičnost navesti da ostane u sporazumu.

“Francuska vjeruje u vas (SAD), svijet vjeruje u vas, ali nemojte biti u zabludi glede klime; nema plana B jer nema planeta B”, rekao je Macron.

U obraćanju na engleskom jeziku Macron je na Trumpov slogan “Učinimo Ameriku ponovno velikom” (Make America Great Again) odgovorio “Učinimo planet ponovno velikim!” (Make the Planet Greta Again).

Macron je također pozvao znanstvenike iz SAD-a razočarane Trumpovom odlukom da dođu raditi u Francusku na borbi protiv klimatskih promjena.

“Francuska će pripremiti konkretan akcijski plan kako bi povećala svoju privlačnost istraživačima i tvrtkama u sektoru ekološke tranzicije i po tom će pitanju pokrenuti inicijative, posebice u Europi i Africi”, rekao je Macron.

Problemi kod kuće

Izvršni direktor tvrtke Tesla Elon Musk i izvršni direktor kompanije Wal Diseny Robert Iger u četvrtak su rekli da će napustiti savjetničko tijelo Bijele kuće nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da će Sjedinjene Države povući iz Pariškog sporazuma o klimi.

“Klimatska promjena je stvarna. Napuštanje Pariza nije dobro za Ameriku ili svijet”, napisao je u objavi na Twitteru Musk, utemeljitelj tvrtke za proizvodnju električnih vozila. Musk je član predsjednikova Foruma za strategiju i politike i Trumpova savjeta za radna mjesta u proizvodnji.

Musk je u srijedu rekao da je učinio “sve što je mogao” kako bi uvjerio Trumpa da ostane u sporazumu i zaprijetio da će napustiti savjetodavno vijeće ako Trump objavi istupanje.

Iger je na Twitteru napisao da je “iz načela dao ostavku na mjesto u predsjednikovu vijeću zbog povlačenja iz Pariškog sporazuma”. Iger je također član Trumpova savjetodavnog tijela koje je Trump osnovao u prosincu kako bi mu pomoglo u kreiranju gospodarskih politika.

Na pitanje o Muskovoj ostavci ministar trgovine Wilbur Ross za televizijski je kanal “Fox News” rekao da će “svatko tko pročita i razumije sporazum shvatiti da on zapravo nije o klimi nego o prelijevanju američkog novca u druge zemlje i da ne rješava probleme klime”.

Pored Tesle stotine američkih kompanija tražile su od Trumpa da se ne povlači iz sporazuma, među kojima i tvrtke poput Intela, Hewlett-Packarda i veliki proizvođači hrane i odjeće, i najavile da će nastaviti s nastojanjima da se smanje emisije stakleničkih plinova.

U pismu Trumpu tvrtke su izrazile “duboku predanost” rješavanju pitanja klimatskih promjena i rekle da žele da gospodarstvo SAD-a bude energetski učinkovito i temeljeno na opskrbi energijom s malim udjelom fosilnih goriva.

Trump uništava milijune radnika

“Inovativna i ekonomična rješenja mogu nam pomoći postići te ciljeve”, kaže se u pismu. “Neuspjeh u izgradnji gospodarstva s malom potrošnjom fosilnih govora izlaže američki napredak riziku”.

Skupina Environmental Entrepreneurs E2, koja okuplja poslovne ljude koji se zalažu za zaštitu okliša, kritizirala je Trumpovu odluku upozorivši da Trump prepušta američku predvodničku ulogu drugim zemljama i šalje poruku ulagačima u čistu energiju da idu drugdje.

“Ona će nanijeti pravu financijsku štetu milijunima američkih radnika koji svakog dana svoju plaću zarađuju u sektorima proizvodnje čiste energije i prijevoza”, rekao je u izjavi Bob Keefe, izvršni direktor grupe.

Više od tri mlijuna radnika u SAD-u trenutačno je zaposleno u prozvodnji energije s pomoću vjetra i sunca te industriji povezanom s energetskom učinkovitošću, a izlazak iz sporazum isključit će američke tvrtke iz globalnih prilika koja pruža čista energija vrijednih 19 bilijuna dolara, poručila je skupina E2.

Anne Hidalgo, gradonačelnica Pariza gdje je sporazum o klimi i dogovoren u prosincu 2015., ocijenila je da je Trumpova odluka “pogreška koja će imati dramatične posljedice”.

“Bez obzira na odluku predsjednika Trumpa veliki gradovi svijeta, posebice 12 velikih američkih gradova iz skupine C40, odlučno ostaju predani činiti što treba kako bi se primijenio Pariški sporazum”, rekla je Hidalgo i dodala da “nema alternative za budućnost našeg planeta”.

I gradonačelnik Chicaga kritzirao je odluku svog predsjednika.

“Povlačenje iz Pariškog sporazuma kratkovidno je, a klimatske promjene ne čini ništa manje stvarnim. Od smanjivanja naše potrošnje energije do širenja mreže javnog prijevoza, Chicago neće izbjeći odgovornost da djeluje”, rekao je gradonačelnik Chicaga Rahm Emanuel.

Ušli smo u svijet strahova i neznanja

Gradonačelnik australskog grada Sydneya Clover Moore upozorio je da sat za planet otkucava.

“Ovog ljeta srušeni su brojni toplinski rekordi u Sydneyu. Vidjeli smo izbjeljivanje koralja u luci, a sat za klimatske promjene otkucava. Želimo da vlade rade s našim gradovima, podržavaju nas, donose svoje politike, ali ako ih ne donose trebaju se maknuti i pustiti nas da učinimo što treba”, rekao je Clover Moore.

“Ušli smo u svijet strahova i neznanja, kada predsjednik SAD-a ignorira znanost i dobrobit čovječanstva jer se ne uklapaju u njegov pogled na svijet”, rekao je Mark Maslin, profesor klimatologije s londonskog sveučilišta.

Gabi Hegerl, profesorica klimatologije sa sveučilišta u Edinburghu, rekla ja da se “plaši za budućnost naše djece”. “Još više se plašim za budućnost djece u zemljama u razvoju koje nisu mnogo pridonijele nastanku problema, ali koje će prve posljedice osjetiti. Kamo će oni ići?”.