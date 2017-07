TERORISTI IZ REGIJE: Glavna žena odreda smrti Islamske države dolazi s Balkana

Prema podacima Kosovskog centra za sigurnosne studije u redovima samoproglašene Islamske države u Siriji i Iraku navodno se bore 44 žene s prostora Kosova, dok ih je s područja Bosne i Hercegovine u borbu za kalifat otišlo njih 60.

Najpoznatija Albanka s Kosova koja se priključila borcima samoproglašene Islamske države je 23-godišnja Ćamile Tahiri koja se trenutno, prema pisanjima kosovarskih medija, nalazi na čelu kampa za obuku žena džihadista ISIS-a u Siriji.

Ova 23-godišnjakinja ujedno se smatra i jednom od najradikalnijih žena koje se bore na strani samoproglašene Islamske države, pod čijom se palicom nalazi nekoliko desetaka žena s Kosova, Albanije i Makedonije koje su se priključile džihadistima u njihovoj borbi.

ŠEF ISIS-a IPAK NIJE MRTAV? Smrt nitko ne može potvrditi, Kurdi tvrde: ‘99% smo sigurni da je živ, znamo i gdje je’



Desna ruka

Kao desna ruka Ćamile Tahiri spominje se Laura Huseini, također s Kosova i Metohije, koja je među džihadiste privukla i supruga i brata.

U izvješću Kosovskog centra za sigurnosne studije stoji kako uloga žena među džihadistima nije samo pružanje potpore već su upravo one zadužene za novačenje i privlačenje novi boraca iz čitavog svijeta. Taj posao uglavnom obavljaju putem interneta.

Poznato je kako Islamska država u svojim redovima ima nekoliko ženskih divizija od kojih je najpoznatija ženska brigada Kansa formirana 2014. godine koja je ime dobila po arapskoj pjesnikinji, piše Sputnik.

PALI SU MOSUL I RAKA, KALIFI SU MRTVI: Ipak, politički razlozi ISIS-ovog opstanka postoje i dalje’

Uglavnom se radi o mlađim ženama, u dobi između 18 i 24 godine, a među njima se nalazi mnogo djevojaka sa Zapada, vrbovanih putem interneta. Prema nekim podacima u brigadu Kansa primaju se isključivo visokoobrazovane žene, a prednost ulaska u posebnu skupinu imaju one koje se razumiju u nove tehnologije ili dolaze s područja ekonomije.

Raste broj žena povezanih s ISIS-om

Prema nekim podacima oko 80.000 žena na neki je način povezano s Islamskom državom, bilo da su se priključile njihovim redovima ili pak ih pomažu financijski.

Žene su u Islamskoj državi podijeljene prema poslovima. One najmlađe zadužene su za čuvanje djece rođene u redovima ISIS-a, one do 22. godine vrbuju nove članove putem interneta te prikupljaju novčana sredstva za ovu terorističku skupinu. Najstarija skupina žena zadužena je za sklapanje poznanstva, veza ali i sklapanje brakova islamskih džihadista.

Prema izvještaju objavljenom u časopisu Science Advances navodi se kako žene ISIS-a imaju ‘superiornu umreženost’ u odnosu na muškarce. Iako muškarci, navodi sugovornik tog lista, dominiraju u brojevima, ova studija otkrila je da žene imaju ‘superiornu mrežnu povezanost na kolektivnom nivou’.