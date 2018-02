TAJNI PLAN PROTIV BREXITA: Milijarder Soros donirao gotovo 4 milijuna kuna protivnicima izlaska Britanije iz EU

Grupa Best for Britain svim silama se bori protiv Brexita, a sad je iza njih stao i moćni milijarder

Milijarder George Soros donirao je 400.000 funti kampanji koja se bori protiv Brexita.

Soros je ranije kazao kako je koguće da će Ujedinjeno Kraljevstvo predati zahtjev za ulazak u EU ubrzo nakon Brexita. 87-godišnji magnat i investitor mađarskog podrijetla jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu koji je 1992. godine uložio 1,5 milijardu funti kladeći se protiv funte na Crnu srijedu 1992. i time “slomio” britansku centralnu banku Bank of England.

Soros nije jedini bogati donator

Jedna od Sorosevih fundacija dala je novac grupi Best for Britain (Najbolje za Britaniju) koja zagovara ostanak Britanije u EU i želi drugi referendum o Brexitu. Gina Miller, poslovna žena i milijunašica koja je tužila britansku vladu zbog Brexita, prilikom lansiranja kampanje Best for Britain u travnju prošle godine obećala je “najveći taktički napor oko glasanja u njihovoj povijesti”.



Sjedište grupe nalazi se u uredu koji im je dao Sir Richard Branson, uz to im je darovao i 25.000 funti kako bi sve pokrenuli. Predsjednik Best for Britaina lord Mark Malloch Brown, bivši ministar i diplomat, kaže da su do “posljednjeg slova” poštivali zakone o donacijama.

“Nikada nismo krili svoje planove; kroz kampanju smo se žestoko borili kako bi ostvarili značajan broj glasova o Brexitu, što smo i učinili, s ciljem kako bi zadržali sve opcije na stolu, uključujući i ostanak u Europskoj uniji”, kaže Malloch-Brown.

“Mi, kao i milijuni drugih, vjeruju da bi Britanija trebala predvoditi, a ne napustiti Europu. Surađujemo s aktivistima, poduzećima, sindikatima, političarima i društvenim skupinama kako bi bili sigurni da svi imaju snažan glas u kampanji. Fundacije Georgea Sorosa, zajedno s nizom drugih velikih donatora, ostvarile su značajan doprinos našem radu. Soros nam je doista donirao 400.000 funti, ali mali donatori zajedno doprinijeli su više od toga, a i drugi veliki donatori nadilaze spomenuti iznos”, kaže Malloch-Brown.

Potkopavanje protivnika Brexita

Priču o Sorosevoj povezanosti objavio je Daily Telegraph u članku kojeg je napisao tim ljudi, a među njima je bivši šef kabineta premijerke Therese May, Nick Timothy.

Timothy, inače gorljivi zagovornik Brexita, iskoristio je svoju kolumnu u spomenutim novinama kako bi ustvrdio da je Best for Britain željela srušiti Mayinu vladu.

“Cilj je uvjeriti parlamentarne zastupnike da glasuju protiv dogovora da Theresa May pregovara s Bruxellesom, bez obzira na sadržaj i unatoč riziku da bi to moglo značiti da Britanija izlazi iz EU bez ostvarenog alternativnog dogovora”, napisao je. Dodaje kako Malloch-Brown i njegovi pristaše vjeruju da će, ako Parlament odbije dogovor o Brexitu, vlada pasti, a samim time zaustaviti i Brexit.