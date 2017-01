PROCURILI TAJNI DOKUMENTI O VEZAMA TRUMPA I MOSKVE! ‘Rusi imaju šokantne informacije o njegovom privatnom životu’

Tajni dokumenti predočeni prošli tjedan izabranom američkom predsjedniku obuhvaćaju i kompromitirajuće podatke koje su o njemu prikupili ruski agenti, izvijestio je CNN dan uoči prve tiskovne konferencije Donalda Trumpa u srijedu, a on je sve navode odbacio kao lažne i “lov na vještice”.

Navodi su sažetak na dvije stranice koji je pridodan izvješću od 35 stranica što ga je američka obavještajna služba predala u petak Trumpu i predsjedniku Baracku Obami, navodi CNN i citira više američkih dužnosnika koji su bili upućeni u izvješće.

“Lažne informacije – lov na vještice!”, komentirao je Trump na Twitteru, omiljenoj platformi za komunikaciju s javnošću, napisavši cijelu poruku velikim slovima.

FAKE NEWS – A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

CNN piše da američka savezna policija (FBI) istražuje vjerodostojnost i točnost navoda, koji se prije svega temelje na informacijama iz ruskih izvora. FBI je odbio komentirati, a to je odbio i predsjednik Obama u utorak kazavši da Bijela kuća ne komentira tajna izvješća.

Glasine da je Rusija pokušala kompromitirati Trumpa, njujorškog kralja nekretnina, kružile su Washingtonom mjesecima, a lani su došle i do američkih dužnosnika.

Izvješće sadrži i videosnimku Trumpova druženja s prostitutkama u moskovskom hotelu što su ruske tajne službe snimile kako bi ga potencijalno mogle u budućnosti ucjenjivati, piše dnevni list The New York Times.

Također sadrži i razmjenu informacija između Donalda Trumpa i njegovih suradnika s Kremljom, što se događalo nekoliko godina.

Činjenica da je izvješće predstavljeno u petak Trumpu, ali i Obami i drugim dužnosnicima u Kongresu, pokazuje koliku važnost tim dokumentima pridaju američke obavještajne službe, piše agencija Reuters.

Putin naredio da se Trumpu treba pomoći

U izvješću se zaključuje da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio da se treba Trumpu pomoći u predsjedničkoj kampanji 2016. kako bi pobijedio demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton.

U izvješću stoji da su američke obavještajne agencije zaključile da se, u sklopu tih napora, ruska obavještajna agencija GRU služila posrednicima kao što su WikiLeaks i drugi kako bi objavila hakiranu elektorničku poštu demokrata koja ih je prikazala u nepovoljnom svjetlu.

Izvješće je, unatoč tome što nije potvrđena njegova autentičnost, izazvalo pomutnju u Washingtonu i u Kongresu, piše agencija AFP.

“Ako se navodi o suradnji u kampanji između Trumpa i ruskih agenta pokažu točnima, kao i navodi da su Rusi kompromitirali neovisnost izabranog predsjednika Trumpa, to će biti doista šokantno. Bit će eksplozivno”, rekao je demokratski senator Chris Coons CNN-u.

U svojoj je predsjedničkoj kampanji Trump, koji je pobijedio na izborima 8. studenoga, zagovarao približavanje Sjedinjenih Država i Rusije i dugo je odbijao prihvatiti izvješća američkih tajnih službi o ruskome hakiranju demokratske elektroničke pošte čime je Moskva nastojala utjecati na kampanju.

Ovi dokumenti objašnjavaju bez sumnje “stalnu Trumpovu obranu Rusije i njegovo divljenje Putinu”, napisao je na Twitteru bivši republikanski kandidat za predsjedničke izbore i bivši agent CIA-e Evan MCMullin.

Dokumente proslijedio senator McCain

Senator John McCain dokumente je proslijedio direktoru FBI-ja Jamesu Comeyu. Radi se o prošlomjesečnim navodnim tajnim kontaktima između Trumpove kampanje i Moskve, te da su ruske obavještajne službe osobno kompromitirala materijale o novoizabranom američkom predsjedniku, piše The Guardian koji je materijale navodno i vidio, a dodaju kako se radi o izvješćima o Trumpovoj vezi s Moskvom.

Te je dokumente sastavio bivši zapadni kontraobavještajni dužnosnik koji sada radi kao privatni savjetnik. BuzzFeed je kasnije objavio te dokumente, no za njih je napisao da nisu provjereni, a Trumpov je tim opovrgnuo sve tajne kontakte s ruskom vladom.

Nisu odmah odgovorili na pitanja o tome, no kasnije je Trump na Twitteru objavio da je riječ o lažnim vijestima te da je to ‘politički lov na vještice’.

Jedan dužnosnik u američkoj administraciji, koji je razgovarao s novinarima Guardiana, rekao je kako je izvor koji je te dokumente napisao sasvim pouzdan i dobro informiran te da ima reputaciju u kontaktima s Rusijom. Jedno izvješće iz lipnja 2016. tvrdi da je Kremlj podupirao i pomagao Trumpu najmanje pet godina s ciljem podjela Zapada.

FBI još istražuje kredibilitet dokumenata

To izvješće tvrdi da je Trump odbio različite ponude nekretnina u Rusiji, te da je njegov uži krug suradnika prihvaćao redovan protok informacija iz Kremlja, uključujući i one o demokratskim i drugim potencijalnim rivalima.

U izvješću se navodi i kako je ‘FSB kompromitirao Trumpa kroz njegove aktivnosti u Moskvi, kako bi ga mogao ucjenjivati’.

Znakovito je da su se ti dokumenti pojavili baš sada, deset dana prije Trumpove inauguracije i na večer njegove prve konferencije za novinare nakon srpnja prošle godine.

Pogreške u izvješćima?

Unatoč izvorima, u tim izvješćima ipak postoje neke pogreške. Jedno izvješće opisuje moskovsko predgrađe Barvikha kao mjesto ‘rezervirano za rezidencije velikih vođa i njihovih bliskih suradnika’, no iako je to vrlo skupo naselje, nema pravila o tome tko tamo može biti vlasnik nekretnine. U dokumentu je također pogrešno navedeno ime ruske bankarske korporacije.

FBI uglavnom ne komentira tekuće istrage o kontraobavještajnim službama, ali sada je pod sve većim pritiskom demokrata, ali i nekih republikanaca prije same inauguracije.

The Guardian je potvrdio da su dokumenti u prosincu stigli do glavnih u FBI-ju, a posjeduje ih i Bijela kuća.

Iako se smatra da McCain ne odlučuje o pouzdanosti tih dokumenata, čini se da je i on bio zadivljen kredibilnošću izvora koji je dokumente poslao, da ih je sam proslijedio u FBI.

Tajni sastanci u Moskvi

Prema podacima u izvješću, ruske su obavještajne službe već prikupile podatke o Trumpu kada je tamo gostovao na izboru na Miss Universe u studenome 2013. Drugo izvješće kaže kako se Carter Page, jedan od Trumpovih savjetnika za vanjsku politiku, u lipnju prošle godine sastao s Igorom Sechinom, glavnim čovjekom naftne kompanije Rosneft i dugogodišnjim Putinovim suradnikom.

Dva mjeseca kasnije, navodi o tim sastancima pojavili su se u američkim medijima, kao i navodi o tome da sve već istražuje FBI. Page, inače glasni pobornik Kremlja, bio je u srpnju u Moskvi kako bi održao govor o zapadnoj politici prema Rusiji. Tada je odbio reći je li ranije bio u kontaktu s ruskim službenicima, a u rujnu je ova izvješća nazvao ‘smećem’.

Guardian pak doznaje da je FBI podnio zahtjev za izdavanje naloga stranih obavještajnih službi tijekom ljeta, kako bi nadzirao članove Trumpova tima koji su bili pod sumnjom da redovito kontaktiraju s ruskim službenicima. Sud je ipak odbio taj zahtjev i FBI-ju poručio da suzi svoju istragu. Nalog je ipak stigao u listopadu, no još se ne zna je li on doveo do pune istrage.

Mjesec dana nakon Trumpove iznenadne pobjede na američkim predsjedničkim izborima, Page se vratio u Moskvu, rekavši da se tamo sastao s nekim poslovnim ljudima, a istragu FBI-ja nazvao je lovom na vještice i rekao da bi navodi o navodnom ruskom hakiranju Demokratske stranke mogli biti lažni, kako bi se inkriminiralo Moskvu.

Izvješća kažu i kako su neki članovi Trumpova tima kojem je na čelu Paul Manafort, bivši savjetnik za proruske političare u Ukrajini, imali saznanja o operacijama hakiranja, a zauzvrat su pristali podržati rusku intervenciju u Ukrajini kao dio kampanje.

Manafort je opovrgnuo tajne veze s Moskvom i te navode nazvao skandaloznim potezom kampanje Hillary Clinton.

