SVI IMAJU JEDNU STVAR ZAJEDNIČKU: Kako se Todorić našao u društvu Marthe Stewart, Romana Polanskog, Lindsay Lohan…

U svijetu bogatih i slavnih ovaj epilog nije tako rijedak. Vani se često, umjesto zatvora, za određena kaznena djela počiniteljima dodjeljuje ‘narukvica’ za praćenje.

Ivici Todoriću londonski je sud jučer, kao jednu od mjera opreza, naložio nošenje elektronske naprave za praćenje, ali samo tri sata tijekom noći, uz obvezno javljanje policiji tri puta tjedno i predaju putovnice britanskim vlastima.

Iako se prvo pojavila informacija o kućnom pritvoru, Ivica Todorić ipak će se smjeti micati s mjesta boravišta, no u zadano vrijeme, od ponoći do 3 ujutro, on mora biti na svojoj londonskoj adresi.

Iako u Hrvatskoj nije praksa (moguće jer su prve takve narukvice stigle tek 2012. godine), mjere opreza koje obuhvaćaju nošenje elektronske sprave za praćenje vani su vrlo učestale te se koriste za nadzor počinitelja koje se ne šalje direktno u zatvor.



Ovo su neki od poznatih svjetskih faca kojima je bilo naloženo nošenje ‘narukvice’ za nogu.

Paul Manafort

Bivši voditelj kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa optužen je sa svojim pomoćnikom za pranje novca i zavjeru protiv Sjedinjenih Država. U optužnici stoji kako su Paul Manafort i Rick Gates generirali desetke milijuna dolara prihoda iz suradnje s ukrajinskim političkim strankama i čelnicima te da su taj novac prali kroz američke i strane entitete kako bi sakrili isplate između 2006. i 2016. godine. Radi se o prvim optužbama proizašlima iz američke istrage o ruskom miješanju u prošlogodišnje predsjedničke izbore koji su Trumpa doveli u Ovalni ured.

Dominique Strauss-Khan

Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda bio je optužen za seksualno zlostavljanje sobarice u jednom hotelu. Slučaj je na kraju riješen nagodbom u građanskoj parnici, ali je Strauss-Kahna afera stajala karijere u MMF-u i uništila mu svaku nadu da će odnijeti pobjedu na predsjedničkim izborima na kojima je do tada bio favorit. Kao jedna od mjera opreza tijekom postupka, Strauss-Khanu je bilo naređeno nošenje elektronske naprave za praćenje.

Oscar Pistorius

Poznati južnoafrički atletičar Oscar Pistorius optužen je i u konačnici osuđen za brutalno ubojstvo svoje djevojke Reeve Steenkamp. Iako se trenutno nalazi u zatvoru Atteridgeville Correctional Centre u Pretoriji, u jednom trenutku bio je osuđen samo na kućni pritvor. Naime, nakon što je proglašen krivim za ubojstvo, Pistorius je odležao godinu dana u zatvoru, no potom je pušten u kućni pritvor. Prošle godine su ga ipak vratili iza rešetaka. Pretpostavlja se da će biti u mogućnosti tražiti prijevremeno puštanje nakon polovice odslužene kazne (3 godine).

Dragan Đurić

Ranije ove godine završeno je suđenje bivšem čelniku nogometnog kluba Partizan zbog organiziranog kriminala i zloupotrebe položaja tijekom privatizacije Veterinarskog zavoda. Dragan Đurić je priznao kriminalna djela koja su mu se stavljala na teret te je u zamjenu osuđen na godinu dana kućnog pritvora.

Martha Stewart

Martha Stewart, pionirka TV kuhanja koja je svoj posao pretvorila u golem biznis i postala prava mogulka, svojevremeno je bila osuđena zbog nezakonitog trgovanja dionicama. Usto je tijekom istrage lagala istražiteljima pa ju je sve to zajedno koštalo 10 mjeseci slobode. No, ono po čemu se Martha razlikuje od mnogih drugih bogataša koji su se našli u sličnoj sitauciji, jest da je ona doista dio kazne odslužila iza rešetaka, te je potom pet mjeseci provela u kućnom pritvoru.

Roman Polanski

Kontoverzni holivudski redatelj i oskarovac Roman Polanski cijeli je život u središtu kriminalnih istraga. Jedna ga je žena optužila za silovanje 1977. godine kad je ona ima 13, a on 44 godine. Polanski je izbjegavao optužnicu gotovo 30 godina. Bio je osuđen na kućni pritvor u Zürichu iz kojeg je pušten nakon deset mjeseci.

Lindsay Lohan

Nakon velikog filmskog uspjeha u djetinjstvu, karijera ove glumice krenula je silaznom putanjom, baš kao i njen privatni život. Fotografija iz policijskog dosjea Lindsay Lohan i danas se sjećamo. Još 2007. bila je čest gost sudnica zbog vožnji pod utjecajem alkohola i narkotika, a 2011. godine je stavljena u kućni pritvor nakon što se policiji predala zbog krađe nakita.

