SVI ČLANOVI OBITELJI IZ BiH SLAVE ROĐENDAN NA ISTI DAN: ‘Možda da javimo Trumpu, sigurno bi dobili poklone’

Dan američke nezavisnosti, 4. srpanj neobično se obilježava u selu Donje Vodičevo, u općini Bosanski/Novi Grad, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Razlog je obitelj Nenada i Ranke Vuruna čija su sva četiri člana rođena baš na taj dan.

“Mi smo svi rođeni 4. jula, na isti dan, supruga, ja i dvije kćerke, kada i slavimo rođendane. Mala je razlika samo u satu rođenja. Ne znam, to je vjerovatno igra slučaja”, priča Nenad koji je rođen 1979. dok je njegova supruga dvije godine mlađa. Kćer Danijela rođena je na isti datum 2000. godine, a Dijana također istoga dana dvije godine nakon Danijele.

“Nama je to već postalo uobičajeno”, kaže Ranka i dodaje: “Rođendane slavimo isti dan. Između sebe kupujemo poklone i – to je to. Nismo mogli ni sanjati da će nam i dvije kćeri biti rođene na isti dan kada i nas dvoje. Za rođendan se okupljamo, i to cijela obitelj. Bude nas i do 50.”





Danijela ipak otkriva tajnu: “Dobro nam je. Svi smo zajedno, okupljamo se, mama i tata kupuju, a mi otvaramo poklone. Uvijek budu dvije torte, na koje stavimo onoliko svijeća koliko sestra i ja imamo godina. Za mamu i tatu nema torte, jer svijeće za njihove godine ne bi mogle stati ni na najveću.”

Ranka se sa smješkom sjeća rođenja kćeri. “Kada se rodila prva djevojčica Danijela, i to baš na 4. srpanj, svi smo povjerovali da su čuda moguća. To je, valjda, sudbina, tko će ga znati… Sigurna sam da ni najbolji matematičari na svijetu, ni najmoćniji kompjuteri, to ne bi mogli tako udesiti. Ne bi mogli tako precizno izračunati da nam se baš obje kćeri rode istog datuma kao i nas dvoje. Očito, nešto tu postoji. Jer, u obitelji Vuruna ima još mnogo, gotovo nestvarnih i neobjašnjivih činjenica.”

Još neobičnosti

Doista ima još neobičnosti u njihovoj obitelji. Nenadov otac Predrag rođen je na isti dan kad i njegova dva mlađa brata. Pritom su sva trojica oženjeni Mirama. K tome, sin drugog brata također ima djecu koja su rođenja 4. srpnja, piše Al Jazeera Balkans

Kako je rođendan obitelji Vuruna na Dan američke nezavisnosti, u šali kažu da bi voljeli o tome upoznati i američku administraciju, čak i predsjednika Donalda Trumpa.

“Ne vjerujem da se ovako što dogodilo u nekoj američkoj porodici, da se toliko članova porodice rode na isti dan, i to još na Dan nezavisnosti te države”, kaže Nenad i u šali dodaje: “Zato bi trebalo upoznati Bijelu kuću. Čak razmišljam da bi u tom slučaju dobili i poklon.”