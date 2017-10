SVEKAR OKRUTNO UBIJENE SRPSKE PJEVAČICE IZVADIO NAVODNI PRLJAVI VEŠ: ‘Imala je tri švalera, ubio ju je tajkun’

Svekar okrutno ubijene srpske pjevačice Jelene Marjanović dosad je o njoj pričao sve najbolje, no sad je okrenuo ploču te počeo pričati o navodnim ljubavnicima koje je imala.

Svojim odvjetnicima i susjedima Vladimir Marjanović rekao je kako neće još dugo šutke gledati kako mu sin Zoran nevin trune u zatvoru te je najavio da će javno reći ‘sve što zna o Jeleni i njezinim švalerima’, piše Kurir.

Tvrdi da ju je ubio moćni tajkun

Prema riječima njegovih poznanika on je sve bliže odluci da progovori. Tvrdi kako je Jelenu ubio jedan od njenih ljubavnika te da policija ima to saznanje, no da namjerno skreće istragu na Zorana kako bi zaštitila ubojicu. Svekar ubijene pjevačice, naime, tvrdi kako je spomenuti ljubavnik moćni tajkun s jakim političkim vezama.



Svekar je i neposredno poslije Zoranova uhićenja 15. rujna novinarima kazao kako je njegovu snahu ubio ljubavnik, a sada susjedima i odvjetnicima priča kako je pokojna pjevačica imala njih čak trojicu.

‘Pravi ubojica je Jelenin ljubavnik, tajkun! Šutio sam sve ovo vrijeme jer sam se bojao da će mi netko ubiti djecu. Od prvog dana svi znamo ime ubojice, ali smo mislili da policija pošteno radi svoj posao. Kad ono, da bi prikrili tragove i sačuvali tajkuna koji drži pola Beograda, oni uhite mog Zorana. Jelenu je ubio njezin ljubavnik jer ga je htjela ostaviti.

Tko zna što će biti s nama i što nam se piše, nemoćni smo. Svi su jači od nas. Samo molim Boga da mi netko ne ubije sina u zatvoru’, rekao je tada svekar ubijene pjevačice.

‘Ne može više gledati kako mu sin nevin trune u zatvoru’

‘Vladimir tvrdi da je Jelena imala tri švalera. Spominje i jedno konkretno ime i prezime, tvrdi da je taj čovjek, za kojeg ja nikad prije nisam čuo, jako bogat i moćan te da ga štite ljudi iz vrha policije i politike. Rekao mi je da je, poslije Zoranova hapšenja, htio da odmah sutradan javno na konferenciji za novinare kaže sve što zna, ali da je to odgodio na molbu odvjetnika. Međutim, sad je opet odlučio progovoriti. Kaže da ne može više šutke gledati kako mu sin nevin trune u zatvoru’, rekao je jedan od prvih susjeda obitelji Marjanović.

Vladimir sve otvorenije ogovara pokojnu snahu, dodao je susjed.

‘Poslije Zoranova hapšenja govorio je kako on nema nikakve veze s ubojstvom te da je Jelena bila ‘kur**’! Tvrdi da je imala trojicu ljubavnika i da je Zoranu nabijala rogove gdje i kad je stigla. Njegova je verzija priče da je Jelena htjela ostaviti svojeg moćnog švalera, a on je zbog toga poludio i ubio je’, ispričao je izvor Kurira.

Marjanović sam još uvijek nije toliko direktan kao Kurirovi izvori.

‘Ja još nisam rekao sve što znam, ali sada nije ni vrijeme ni mjesto da pričam o svemu tome što znam. Najvažnije je da moj sin nije ubojica i da naša obitelj nema niakkve veze s tim zločinom, što će se vrlo brzo i dokazati’, rekao je svekar.

Marjanović se nada obogatiti na smrti snahe

Neslužbeno se doznaje kako Vladimir Marjanović susjedima govori kako će se obogatiti od ovog slučaja, s obzirom da će država morati njemu i obitelji isplatiti milijun eura odštete da dokaže da Zoran nije kriv.

‘Prije neki dan mi je rekao da kad malo bolje promisli, nema razloga nervirati se jer će u ovom slučaju zaraditi barem milijun eura. Uvjeren je da će mu država isplatiti milijunsku odštetu kad se dokaže da ni Zoran niti bilo tko drugi od Marjanovića nema ništa s ubojstvom’, rekao je izvor iz Borče.