SVE ŠTO ZNAMO O NAPADIMA NA KATALONIJU: Prvotni plan im je propao pa su se odlučili za mnogo jednostavniji

Policija u Kataloniji nastavlja istraživati napade u Barceloni i Cambrilsu još uvijek tražeći muškarca koji bi mogao biti vozač kombija koji je u četvrtak pregazio prolaznike u ulici La Rambla ostavivši iza sebe 13 mrtvih i stotinjak ozlijeđenih, a u međuvremenu je na temelju prikupljenih podataka, službenih i neslužbenih, složena moguća slika onoga što se dogodilo na sjeveroistoku Španjolske.

Napad u Barceloni dogodio se oko 17 sati, 17. kolovoza 2017. godine. No njegova priprema odvijala se duže vrijeme u jednoj kući u Alcanaru, katalonskom gradiću s 9.500 stanovnika, smatra policija. Gradić se nalazi 170 kilometara od Barcelone.

Grupa mladića, uglavnom marokanskog porijekla, boravila je ondje nekoliko mjeseci ničime ne privlačeći pozornost susjeda. Sve do četvrtka u zoru. U noći sa srijede na četvrtak došlo je do velike eksplozije nakon koje se kuća urušila. Jedan podstanar je poginuo a drugi, teško ozlijeđen, našao se na rubu smrti. Stigli su policija i vatrogasci nastojeći izvući tijela i raščistiti prostor. Uslijedila je nova eksplozija koja je ozlijedila šest policajaca i dvojicu vatrogasaca.

Skrovište terorista

Ubrzo je u ruševini otkriveno tijelo još jednog podstanara. Policija je prvo pretpostavila da se ondje nalazio tajni laboratorij droge. Tu je pretpostavku odbacila kada je u zaustavljenom kombiju na La Rambli, kojim su pregaženi prolaznici, pronašla dokumente dvojice podstanara. Tada je počela sumnjati da je kuća bila skrovište islamističke ćelije, sastavljene od najmanje deset osoba.



Mladići su u Alcanaru namjeravali napuniti tri kombija eksplozivom i plinskim bocama, koje uglavnom u Španjolskoj služe za grijanje vode. U kući su imali 105 narančastih boca s plinom butanom. Vozila su, pak, bili unajmili od jedne tvrtke u mjestu Santa Perpétua de Mogoda, udaljenom 177 kilometara od kuće. Tvrtka za iznajmljivanje vozila smještena je 18 kilometara od Barcelone.

Rukujući plinskim bocama, pripremajući ih kao eksplozivne naprave, slučajno su uzrokovali eksploziju. S obzirom da im je propao prvotni plan odlučili su se za drugi, puno jednostavniji. U četvrtak ujutro policajci i vatrogasci bili su na zgarištu, a popodne je uslijedio napad praznim kombijem na prolaznike.

Bijeli kombi je ušao u Barcelonu, išao ulicom Pelai, te skrenuo u La Ramblu kojom su kao i svakog dana šetale stotine turista uz trgovine i kafiće. Vozač je ubrzao. Na putu dugom 600 metara rušio je prolaznike koji su se uz urlike pokušavali skloniti. Zaustavio je zatim kombi, istrčao i nestao u nekoj od povezanih ulica.

Sijao smrt za sobom

Iza sebe je ostavio 13 beživotnih tijela i 128 ozlijeđenih na asfaltu. Nastala je panika. Policija je zatvorila obližnje ulice te postavila kontrolu na izlazu iz grada. Tablica kombija odvela je policiju do tvrtke za iznajmljivanje vozila. U kombiju su pronašli putovnicu 28-godišnjeg Drissa Oukabira, francuskog državljanina rođenog u Maroku koji živi u katalonskom gradiću Ripoll. Njegova fotografija objavljena je u brojnim medijima.

No ubrzo nakon napada on sam se pojavio u policijskoj postaji u Ripollu tvrdeći da mu je putovnica ukradena. Zadržan je u pritvoru, a policija je krenula u potragu za njegovim 17-godišnjim bratom Moussom sumnjajući da je on uzeo putovnicu punoljetnog brata kako bi njome unajmio vozilo. Postao je glavni osumnjičeni za vožnju kombija po La Rambli.

Uskoro je pronađen drugi kombi u gradiću Vic, udaljenom 70 kilometara od Barcelone. U 18.45 sati policija je već bila postavila kontrolne točke na cestama na izlazu iz Barcelone. Na dugoj cesti Diagonal, koja prolazi gradom, pojavio se automobil Ford Focus kojeg je policija namjeravala zaustaviti. Vozilo je međutim projurilo ozlijedivši dvoje policajaca. Policija je pucala no Ford je projurio dalje.

Nakon 45 minuta automobil je otkriven deset kilometara izvan grada u mjestu Sant Just Desvern. U autu je pronađeno tijelo ubijenog 34-godišnjeg Španjolca, nikada kažnjivanog. Policija je na novinskoj konferenciji odbacila povezanost tog incidenta s napadom u Barceloni. Kasnije, međutim, otkrivaju da je mladić ubijen nožem, a ne policijskim mecima.

Napad u Cambrilsu

Oko 1 sat u noći crni masivni automobil Audi A3 ulazi na šetalište u primorskom gradiću Cambrilsu, udaljenom 100 kilometara južno od Barcelone. U pokušaju ulaska na šetalište udara u policijski automobil te se prevreće na krov. Pri tom je ozlijeđen policajac. Četvorica mladića bježe u jednom pravcu te ih policajci ubijaju vatrenim oružjem. Peti mladić trči u suprotnom smjeru te nožem ranjava prolaznicu. Ona kasnije umire i postaje četrnesta smrtno stradala žrtva u dvama napadima. Policija i njega ubrzo ubija. Mladići su bili opasani lažnim eksplozivom i naoružani nožem, mačetom i sjekirom. Policija malo dalje pronalazi treći unajmljeni kombi.

Nakon identifikacije tijela utvrđeno je da je jedan od ubijenih Moussa Oukabir. Mediji izvještavaju kako je vozač kombija s La Ramble ubijen.

Katalonska policija odbacuje tu tezu smatrajući da nije mogao doći ondje nakon napada kombijem u Barceloni. U Ripollu uhićuju još dvije osobe, pa ih je uz Moussinog brata troje uhićenih u tom gradu. Priveden je i muškarac ozlijeđen u eksploziji u Alcanaru. Policija je identificirala ubijene u Cambrilsu te tvrdi da postoji islamistička ćelija od najmanje 12 članova. Petorica su ubijena u Cambrilsu, četvorica uhićena, a dvojica poginula u eksploziji. Ostaje jedan na slobodi.

Jedan u bijegu

Mediji tvrde da je riječ o 22-godišnjem Marokancu Yonesu Abouyaaqoubu. Policija ne spominje njegovo ime, a mediji nagađaju da je on vozač koji je nakon zaustavljanja kombija na Rambli, nestao u gužvi te ušao u podzemnu željeznicu. Odveo se do posljednje stanice, izašao, te na parkiralištu oteo 34-godišnjeg vozača Forda. Vidjevši policiju na cesti Diagonal projurio je te umakao njihovim mecima. Ubio je mladića, ostavio ga u autu deset kilometara od Barcelone i pobjegao. To je samo pretpostavka i zasad se ne zna gdje je Abouyaaqoubu.

Španjolski ministar unutarnjih poslova ističe da je džihadistička ćelija potpuno uništena no odmah zatim dužnosnik unutranjih poslova Katalonije tvrdi da nije uništena jer da policija ne zna gdje se nalaze svi njeni članovi. Policija sada smatra kako je islamistička ćelija u Alcanaru pripremala napade eksplozivom u Barceloni, Vicu i Cambrilsu gdje su pronađena tri kombija no kada im je propao taj plan krenuli su gaziti prolaznike vozilima. Prošle godine su u Nici i Berlinu izvršeni slični napadi kamionima.

Policija je u petak i subotu pretražila nekoliko stanova u Ripollu. U jednom je kao podstanar živio Abdelbaqi Es Sattii, koji je do prije mjesec i pol kao iman vodio molitve ondje. Policija ga traži pokušavajući doznati je li bio umiješan u napade. Sattiijev sustanar je rekao kako je napustio stan u utorak rekavši kako putuje u Maroko gdje ima obitelj. Od tada ga nije vidio i čuo. Policija sumnja da je iman utjecao na mladiće stare između 17 i 34 godine. U njegovom stanu su nastojali naći dokumente i otiske no ne odbacuju mogućnost da je poginuo u eksploziji kuće u Alcanaru.

Osumnjičeni za napade nisu nisu bili zabilježeni u policiji zbog sličnih aktivnosti ili povezanosti s terorizmom. U četvrtak je Islamska Država, u priopćenju objavljenom preko svoje agencije AMAQ, preuzela odgovornost za napad u Barceloni. U priopćenju je navedeno da je cilj vojnika Islamske Države bila zemlja koja sudjeluje u međunarodnoj koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Državama protiv kalifata uspostavljenog u Siriji i Iraku. Španjolska ima nekoliko stotina vojnika u Iraku koji obučavaju lokalne vojnike za borbu protiv Islamske Države. Španjolski vojnici ne sudjeluju izravno u kopnenim akcijama.

Povećana razina sigurnosti

Španjolski ministar unutarnjih poslova je rekao u subotu kako ne očekuje novi iznenadni napad pa je uzbunu od mogućeg terorističkog napada ostavio na prijašnjoj razini 4 od mogućih 5. Ta ocjena, uvedena 2015. nakon napada u Parizu, znači “visoki rizik od terorizma” uz pojačanu policijsku kontrolu kolodvora, aerodroma i drugih mjesta većeg okupljanja ljudi. Španjolska nikada nije uvela uzbunu označenu sa 5 koja uključuje izlazak vojske na ulice i njeno patroliranje kao što je slučaj u susjednoj Francuskoj i Belgiji.

Ovo je bio prvi napad u Španjolskoj od ožujka 2004. kada su u madridskoj podzemnoj željeznici poginule 192 osobe. Bombaški napad u Madridu najteži je napad na europskom tlu pripisan džihadistima.

Od početka ove godine u Španjolskoj je već uhićena 51 osoba osumnjičena za pripadnost džihadističkim skupinama, širenju poruka i regrutiranju članova od čega ih je 13 privedeno u Kataloniji. U niti jednom drugom dijelu zemlje nije privedeno toliko osoba pod tom sumnjom. Katalonija, na sjeveroistoku uz granicu sa Francuskom, jedna je od najbogatijih i turistički najposjećenijih pokrajina Španjolske.