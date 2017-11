SVE JE NAPETIJE NA RELACIJI SAD-RUSIJA, TRUMP POTVRDIO: ‘Moskva se uplitala u američke predsjedničke izbore’

Donald Trump je u nedjelju izjavio da “vjeruje” američkim obavještajnim službama koje optužuju Moskvu za upletanje u američke predsjedničke izbore, dodajući ipak kako vjeruje da je Vladimir Putin iskren kada odbija te optužbe.

“Vjerujem našim obavještajnim agencijama”, rekao je američki predsjednik odgovarajući na tiskovnoj konferenciji u Vijetnamu na upit o Putinovu nijekanju optužaba.

Trump vjeruje i Putinu

“Mislim da vjeruje kako se ni on ni Rusija nisu miješali u izbore”. No “bez obzira na to što ja mislim … ja sam uz naše agencije”, istaknuo je Trump.

NE JENJAVA SKANDAL OKO RUSKOG UPLITANJA U AMERIČKE IZBORE: Direktor CIA-e ne odustaje od optuživanja Rusa, Trumpove izjave razbjesnile Demokrate



Nakon susreta s Vladimirom Putinom u subotu, u prigodi susreta na vrhu azijsko-pacifičkih zemalja (APEC) u Danangu, Trump je dugo isticao da njegov ruski kolega niječe optužbe za upletanje Moskve u američku kampanju, dodajući kako misli da je Putin iskreno uvjeren u to.

No nekoliko sati nakon njegovih izjava, CIA je potvrdila svoje optužbe protiv Rusije rekavši da se njezini raniji “zaključci nisu promijenili”.

Oštrije sankcije Pjongjangu

Donald Trump je u poruci na Twitteru iz Hanoja uz to izrazio zadovoljstvo napretkom ostvarenim u vezi sa sjevernokorejskim pitanjem najavivši da će Kina pooštriti sankcije Pjongjangu.

“Predsjednik Xi je rekao da će pooštriti sankcije (Sjevernoj Koreji)”, objavio je Trump na Twitteru iz Vijetnama, predzadnje postaje svog azijskog putovanja koje će završiti na Filipinima, kamo treba stići u nedjelju navečer.

Američki predsjednik je u Vijetnamu koji ima 90 milijuna stanovnika i snažan gospodarski rast, razgovarao o trgovini, ali ne i o ljudskim pravima.

U toj komunističkoj zemlji s jednom strankom veliki je broj disidenata iza rešetaka.