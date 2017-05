ŠUŠKA SE DA BI SE UJEDINJENO KRALJEVSTVO JEDNOG DANA MOGLO VRATITI U EU: ‘Brexit će skupo platiti, a povratak još skuplje’

Od pada funte, do pada dionica engleskih tvrtki, Velika Britanija, skupo je platila izlazak iz EU prije nego što je on i počeo, no ako se ikada požele vratiti, novo članstvo u europskoj obitelji platit će još i skuplje.

PROČITAJTE PISMO KOJE JE POKRENULO BREXIT! May: ‘Ovo je povijesni trenutak nakon kojeg više nema povratka’; Tusk: ‘Hvala i zbogom’

Velika Britanija je aktivirala članak 50 i službeno počela dugotrajan postupak izlaska iz EU. No, već sada se šuška o tome da bi se jednog dana poželjela vratiti – prije svega jer je većina mladih glasala za ostanak, ali i zbog Škotske koja prijeti novim referendumom te teškog financijskog tereta i ostalih komplikacija koji slijede. No to će biti jako bolno i teško za Veliku Britaniju, analizira za Independent Fiona de Londras, profesorica međunarodnog prava na pravnom fakultetu u Birminghamu.

Kao i svaka zemlja koja želi pristupiti EU, Velika Britanija bi morala predati zahtjev, pa prolaziti pretpristupne pregovore, usklađivati zakone te zadovoljiti određene kriterije. Taj dugi proces (osobito kod Hrvatske) kod Velike Britanije kao bivše članice na prvi pogled bi prošao lagano – bez problema bi pokazali vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava, demokratske standarde, slobodno tržišno gospodarstvo… No dublja analiza pokazuje da bi moglo doći do ozbiljnih prepreka, a prva koja bode u oči je euro.



Plesali bi kako Irska (i svi ostali) sviraju

Od novih članica se očekuje da prihvate euro, tj barem pokažu kako tome streme. Ujedinjeno kraljevstvo, dok je bilo u EU, glatko je odbilo euro, pravdajući se važnošću funte kao platežnog sredstva u Londonu kao financijskom središtu. Kao zemlja članica, lako je mogla odbiti euro, no kao kandidat će teško uvjeriti sve ostale države članice da od Velike Britanije naprave iznimku.

Sličan je problem sa Schengenom – Velika Britanija nije htjela biti dio te “Europe unutar Europe”, a sada neće imati izbora. Nove članice (na karti označeno žuto) zakonski su primorane pridružiti se Schengenu čim EU procjeni da su zadovoljile uvjete i teško da bi pristale od Velike Britanije učiniti iznimku.

Ključnu ulogu bi mogla odigrati Irska. Velika Britanija i Irska imaju zaseban sporazum o slobodnom kretanju. Jedan od argumenata zbog kojeg Britanci nisu htjeli u Schengen je bio to što bi to stvorilo probleme u odnosu s Irskom, koja također nije u Schengenu.

Ponovo sukobi u Sjevernoj Irskoj?

NEPREDVIĐENA OPASNOST: Britanski parlament upozorava da bi Brexit mogao ‘ugroziti mir Irske i Ujedinjenog Kraljevstva’

Brexit bi mogao stvoriti priličan problem ako Irska uđe u Schengen, koji bi mogao postaviti “zid” između Republike Irske i Sjeverne Irske. U tom slučaju bi Irska kao članica EU mogla uvjetovati Velikoj Britaniji ulazak u Schengen, a Velika Britanija bi mogla ili prihvatiti ili odustati od članstva (ili dati Irskoj neke druge ustupke, nadajući se da će odustati od zahtjeva). Isto tako, ako Irska ostane izvan Schengena, mogu to uvjetovati Velikoj Britaniji. I nisu u pitanju samo otvorene granice – u skladu sa sporazumom Velikog Petka, Irska i Sjeverna Irska dijele i brojne institucije (od vijeća ministara, parlamentarnog vijeća…). Sporazum u Belfastu usvojen je 1998., u trenutku kada su obje države bile članice EU, a Brexit bi mogao mnogo toga staviti na kušnju. Između ostaloga, i ostanak Sjeverne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako se Škotska odcijepi, ona bi morala sama prolaziti postupak pridruženja. Sjeverna Irska bi jednostavno mogla izglasati pripojenje Republici Irskoj, na što prema sporazumu ima pravo, prenosi Independent.

Sada mogu samo šutjeti..

A to su odnosi samo s jednom zemljom, a Velika Britanija bi morala zadovoljiti sve ako bi se htjela vratiti u europsku obitelj. I to je srž problema s kojima bi se London mogao suočiti ako shvati da je ipak ljepše u EU. Ako se obistini predviđanje kako bi Brexit mogao homogenizirati Europu, Velika Britanija bi se lako mogla naći pred jedinstvenom Europom koja će od nje zahtijevati puno više. Kako članica, Britanija je mogla stopirati sve odluke s kojima se ne slaže – od primanja novih članica, do ideje europskog ustava. Kao zemlja kandidat može samo slušati uvjete koje joj članice postavljaju.