SUOSNIVAČ BITCOINA UPOZORAVA: ‘Ja sam svoje bitcoine prodao. Oni su sada najriskantnije ulaganje koje možete napraviti’

‘Čim ljudi shvate kako sve funkcionira, počet će prodavati bitcoine. Rizik je iznimno velik’.

Ulagači u Bitcoin potiču se da prodaju tu ‘visokorizičnu’ valutu jer se u budućnosti očekuje pad bitcoina, rekao je suosnivač web stranice Bitcoin.com, Emil Oldenburg.

BITCOIN NEZAUSTAVLJIV: Cijena premašila 18.000 dolara!

6 NAJJAČIH KRIPTOVALUTA KOJE NISU BITCOIN: Predviđaju im sjajan razvoj, neke su već sad superiorne



‘To je najriskantnije ulaganje koje možete napraviti’

Oldenburg je tu kriptovalutu opisao kao ‘najriskantnije ulaganje koje možete napraviti’.’Rekao bih da je ulaganje u bitcoin sada najriskantniji potez kojeg možete napraviti. Rizik je iznimno velik. Zapravo, i ja sam nedavno prodao sve svoje bitcoine i prebacio se na Bitcoin Cash, verziju običnog Bitcoina nastalu u kolovozu kako bi skratila vrijeme i cijenu transakcije’. ‘Čim ljudi shvate kako to funkcionira, počet će prodavati’, kaže Oldenburg i dodaje da je stara mreža bitcoina virtualno nestabilna. Istaknuo je da budućnost vidi upravo u Bitcoin Cash valuti, piše Express.co.uk.

Oldenburg je proces prebacivanja bitcoina opisao kao ‘potpuno nerazuman’ i istaknuo da se njegova stranica sada funkcionira većinom na Bitcoin Cash. ‘Velik je trošak za prijenos bitcoina na i sa burzi. Kad sam prodao svoj bitcoin, morao sam platiti 50 dolara i čekati 12 sati da transakcija bude provedena. To je potpuno nerazumno. Mi smo učinili to da smo prestali razvijati usluge za staru bitcoin mrežu i fokusirali se na bitcoin gotovinu. To stoji samo 0.01 funti i nije potrebno čekati. Jedina je loša strana ta da su potrebni veći tvrdi diskovi, ali to za većinu nije problem’, objašnjava Oldenburg.

‘To je tehnički eksperiment, ne može funkcionirati u svakodnevnici’

On je protekle tri godine bio plaćan u bitcoinima, a u toj su valuti bili plaćeni i njegovi zaposlenici, njih 60.Oldenburg opisuje bitcoin kao tehnički eksperiment, a ne kao valutu koja može pokretati kompanije. ‘To je skupina fanatičnih bitcoin talibana koji sami ne koriste bitcoin. Oni to vide kao digitalno zlato i tehnički eksperiment, a ne nešto što zaista možete koristiti. To nikad neće biti valuta koja se koristi svakodnevno, niti će biti nešto čime se vode kompanije’, dodao je.

Prema CoinDeskovom indeksu cijena, bitcoin je u nedjelju dosegao cijenu od 15.000 funti (oko 20.000 dolara), nakon što je prošlog mjeseca gotovo utrostručio svoju vrijednost.