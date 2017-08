SIGURNOSNI STRUČNJACI: ‘Europi prijeti potpuno nova vrsta ISIS-ovih zlikovaca’

Samoproglašena Islamska država regrutira zločince i članove zloglasnih bandi diljem Europe u novu i opasnu zločinačko-terorističku organizaciju, napominju stručnjaci.

‘Ponekad ljudi s najgorom prošlošću mogu stvoriti najbolju budućnost’, slogan je to koji je ispisan na fotografiji uz lik zamaskiranog muškarca u crnom, prikazanog kako drži kalašnjikov i korača prema bijeloj svjetlosti. Plakat je to koji se počeo širiti društvenim mrežama nakon što ga je vođa britanske skupine džihadista Islamske države naziva “Banner of God” objavio na svojem Facebook profilu.

Ovim plakatom pozivaju mlade koji traže iskupljenje za kriminal, konzumaciju ili distribuciju droge i članove kriminalnih organizacija, koji žele spasiti svoju dušu preuzimajući džihad samoproglašene Islamske države. Traže mladiće koji imaju potrebu živjeti vjeru.



Većina ima pozamašan dosje

Novo istraživanje pokazuje da većina novaka terorističkih organizacija ima pozamašnu kriminalnu prošlost – što je u potpunoj suprotnosti od temelja na kojima su nastale islamističke organizacije koje su u početku naglašavale čistoću i obrazovanje.

U izvješću Međunarodnog centra za proučavanje Radikalizacija (ICSR) stoji kako kriminalne i terorističke mreže diljem Europe svojim udruživanjem nastoje stvoriti opasan džihadistički brend, skupine kojima nasilje nije samo vjerska težnja nego način života.

Nova vrsta islamista

Profesor Peter Neumann s Kraljevskog koledža u Londonu, napominje kako ovaj novi britanski trend stvaranja radikalnih organizacija (nazvanih “Crime terror nexus”) kojima je cilj živjeti nasilje uvelike otežava posao europskim sigurnosnim službama.

‘Mnogo analitičara i dalje tvrdi da članovi terorističkih skupina dolaze iz srednjeg ili višeg sloja građanstva. Osama bin Laden bio je sin milijardera, dok su napadači koji su izveli napad 11. rujna bili studenti’, rekao je profesor Neumann te dodao kako su se stvari uvelike promijenile te kako takva tvrdnja više ne može biti točna.

‘Suočavamo se s novom vrstom ISIS-a, potrebno je dobro promisliti i redefinirati naše strategije’, rekao je.

Dodao je i kako mnoge sigurnosne službe računaju na to da će radikalizirani mladići odjednom promijeniti svoje ponašanje, biti ‘religiozniji’, da će pustiti bradu i promijeniti odjeću. Smatraju da će ih takvo ponašanje odati.

Promjena u uzorcima ponašanja

Neki su uzorci ponašanja još uvijek prisutni kod novo radikaliziranih mladića, no pitanje je trenutka kada više neće biti potrebno, da bi bio vjeran džihadu, nositi bradu ili redovito se moliti. Sigurnosne službe već su zabilježile porast ‘anomalija’ u ponašanju džihadista. Sve više ih pije i puši, neki se čak i drogiraju, što im nikako ne ide u prilog žele li postati članovima takozvane Islamske države.

Jednako tako, kriminalne radnje nisu novost kod pripadnika džihadističkih skupina. Said Kouachi možda je za kupnju oružja koje je, zajedno s bratom, upotrijebio prilikom napad na satirički časopis Charlie Hebdo, koristio novac koji je zaradio prodajući krivotvorene tenisice. Nije mu nužno Islamska država poslala oružje i novac. Pariška i belgijska ‘superćelija’ iskoristile su veze s podzemljem prilikom nabavke oružja i krivotvorenih dokumenata.

Većina poznata policiji

Profesor Neumann otkrio je kako je za potrebe istraživanja obrazaca ponašanja džihadista ispitano nekoliko pripadnika nekih od zloglasnih skupina, a rezultati su pokazali da dvije trećine džihadista ne samo da je imalo kriminalnu prošlost nego i iznimno nasilnu, te da su otprije poznati policiji, piše The Independent.

‘Pristupanje ovakvim skupinama kriminalaca daje moralno opravdanje kriminalcima za ono što su oduvijek radili, samo što im ovi obećavaju da ako nastave to raditi, da će ići u raj’, dodao je Neumann.

ISIS ne stavlja veliki naglasak na tehnološko znanje nego više poštuje poslušnost, to dokazuje i podatak da većina boraca takozvane Islamske države zapravo ne zna mnogo o šerijatskim zakonima.

‘Ispada da regrutiraju sve koji im se žele priključiti, bez obzira poznaju li pravi islam ili ne’, kaže profesor Neumann.

Islamska država – produžena ruka kriminalnih bandi

Alain Grignard, viši član belgijske protuterorističke agencije, kazao je kako je ISIS poput ekstenzije, produžetka gradske kriminalne bande za mnoge europske članove.

‘Mladi muslimani poznati po delinkventnom ponašanju, pridružuju se Islamskoj državi kao dijelu svojevrsne ‘superbande’, rekao je Grignard te dodao kako su se prije bavili uglavnom radikalnim islamistima, redikaliziranim pojedincima, dok se sada bore s, kako ih je nazvao, ‘islamiziranim radikalima’.

Vlasti ne prepoznaju znakove

Način regrutacije i pristupanja džihadističkim skupinama postao je nevjerojatno brz, traje tek nekoliko tjedana ili mjeseci. Jedan od brojnih primjera je Omar el-Hussein iz Kopenhagena koji je ubio dvije osobe nakon što je položio zakletvu ISIS-u u veljači 2015. godine.

Skupini se priključio kao tinejdžer nakon čega je ‘odradio’ nekolicinu provala, manje zločine i preprodavao drogu. Prvi je put uhićen 2013. godine nakon što je nožem napao muškarca. Tijekom boravka u zatvoru postao je ekstremno religiozan te počeo izražavati želju da ode u Siriju. Vlasti te znakove nisu prepoznale. Po izlasku iz zatvora našao se na cesti, bez krova nad glavom i bez posla, a onda je, samo dva tjedna od izlaska na slobodu, počinito teroristički zločin.

Profesor Neumann dodaje kako se u velikom broju slučajeva mladići odluče na polaganje zavjeta ISIS-u nakon što se susretnu s nekim traumatičnim isustvom, poput zatvora, ubojstva bliske osobe i slično.

‘Misle: ‘Što učiniti? Kako ću se iskupiti?’, a kad dođu do tog trenutka preispitivanja, već imaju neke veze s džihadistima. I to je jedan od najčešćih obrazaca ponašanja’, kaže Neumann.

Mjerodavne službe više ne uspijevaju prepoznati osobine radikaliziranih mladića. Najpoznatiji primjer su koordinator napada u Parizu i Bruxellesu, Abdelhamid Abaaoud, bombaš samoubojica Ibrahim Abdeslam i njegov barat Salah koji su dulje vrijeme, prije napada, bili dio kriminalnih skupina u četvrti Molenbeek. Abdelhamid i Salah su čak neko vrijeme proveli zajedno u zatvoru. I to nikome nije bilo sumnjivo?